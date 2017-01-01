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В Одесской области в ДТП погиб иностранец

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Инцидент произошел возле села Пшеничное Саратского района. Полиция открыла уголовное дело.
В аварию попал автомобиль ВАЗ
В аварию попал автомобиль ВАЗ
Нацполиция Украины

В Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции поздно вечером в воскресенье, 11 ноября.

Инцидент произошел возле села Пшеничное Саратского района.

"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ с явными признаками алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом", – говорится в сообщении.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погиб 27-летний пассажир ВАЗа, житель соседнего государства.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины", – добавили в полиции.

Накануне во Львове пьяный иностранец на фуре устроил два ДТП и скрылся. Патрульные быстро разыскали виновника и сразу поняли, что он нетрезв. Устройство Драгер показало результат 2,98 промилле.

Ранее в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. Тогда погибли три человека. Все они ехали в микроавтобусе.

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Теги: ДТП, иностранцы, авария, водитель, Одесская область, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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