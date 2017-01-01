В Одесской области в ДТП погиб иностранец

Инцидент произошел возле села Пшеничное Саратского района. Полиция открыла уголовное дело.

В Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб иностранец. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции поздно вечером в воскресенье, 11 ноября.

Инцидент произошел возле села Пшеничное Саратского района.

"Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ с явными признаками алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом", – говорится в сообщении.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погиб 27-летний пассажир ВАЗа, житель соседнего государства.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины", – добавили в полиции.

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