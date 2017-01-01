Сутки на Донбассе: 7 вражеских обстрелов, в рядах ВСУ без потерь
Ситуация на Донбассе в районе проведения операции 11 ноября оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
По данным штаба, сепаратисты 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Применения запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.
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“Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вильне, Луганское Тарамчук и Водяное“, - говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Отмечается, что наибольшую огневую активность сепаратисты проявили вблизи Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае - вооружение боевых машин пехоты.
“В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал“, - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.
По данным разведки, 11 ноября, двое наемников были уничтожены, еще двое - ранены.
Как сообщалось 8 ноября, в Запорожье военный получил пять лет за отказ ехать на Донбасс.