Сутки на Донбассе: 7 вражеских обстрелов, в рядах ВСУ без потерь

В воскресенье уничтожены двое сепаратистов.

В течение минувших суток двое боевиков уничтожены и еще двое ранены mil.gov.ua

Ситуация на Донбассе в районе проведения операции 11 ноября оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, сепаратисты 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Применения запрещенного минскими соглашениями вооружения не зафиксировано.

Читай также: В сети опубликовали видео о работе снайперов ВСУ

“Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вильне, Луганское Тарамчук и Водяное“, - говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Отмечается, что наибольшую огневую активность сепаратисты проявили вблизи Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае - вооружение боевых машин пехоты.

“В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал“, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.

По данным разведки, 11 ноября, двое наемников были уничтожены, еще двое - ранены.

Как сообщалось 8 ноября, в Запорожье военный получил пять лет за отказ ехать на Донбасс.