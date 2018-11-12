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УПЦ КП прокомментировала перенос Рождества

Комментариев: 7
Единая поместная церковь не рассматривает вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря.
Вопрос переноса не поднимается в процессе объединения.
Вопрос переноса не поднимается в процессе объединения.
facebook.com/yevstr

Спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) опроверг информацию, появившуюся накануне в СМИ, что после получения автокефалии Рождество будет отмечаться 25 декабря, а не 7 января.  

Об этом передает Лига. 

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“Средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают в ленте своих “новостей“ как “факт“, что единая поместная УПЦ якобы “будет использовать новый стиль“ церковного календаря. Совершенно очевидно, что это информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине“, - отметил архиепископ Евстратий Зоря. 

По его словам, идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и многочисленных оппонентов.

“Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не нарушается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением томоса. Каждая автокефальная церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований в этом в томосе, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ веке, не устанавливалось“, - подчеркнул пресс-секретарь Киевской патриархии.

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Он напомнил, что в прошлом году законом Украины 25 декабря был признан праздничным днем.

“И все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям - имеют возможность делать это и сейчас, вопрос томоса и автокефалии с этим никак не связан“, - сказал архиепископ Евстратий Зоря.

Напомним, ранее группа внефракционных народных депутатов подала в Раду проект закона, которым предлагает перенести праздник День Независимости Украины с 24 августа на 22 января

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Теги: УПЦ КП, Рождество, перенос, дата, Евстратий Зоря
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Комментариев (7)
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Хитрый-Лыс    12.11.2018, 10:54
Оценка:  -5
Хитрый-Лыс
На Украине еще не решен вопрос с единой поместной церковью. На 13 ноября назначена встреча священников УПЦ(Онуфрия) и Порошенко. В Константинополе подсказали, что единственный законный путь объединения- это найти предателей среди признанной церкви и уже к ним присоединить Филарета и К...
iseamaster    12.11.2018, 10:09
Оценка:  -5
iseamaster
Да пусть переносят. Они ж не каконические. Секта
Letohradek    12.11.2018, 10:28
Оценка:  +8
Letohradek
Секта теперь на расии. В Украине абсолютно легальная церковь!
alex-zol    12.11.2018, 10:47
Оценка:  -6
alex-zol
молись мне бабка)))
Vesna_Krasna2    12.11.2018, 10:08
Оценка:  -4
Vesna_Krasna2
До чего же можно дойти ,если вообще возникла речь о переносе церковных праздников((( безумие какое то. Давайте месяца календаре переименовывать да много еще дури в голове у власти.
fulminate    12.11.2018, 10:33
Оценка:  +6
fulminate
Перестаньте выдумывать проблемы. Почитайте статью, прежде чем строчить комментарии вечно чем-то недовольного человека. Представитель церкви вполне развернуто поведал о том, откуда возник этот слух. Определил его как информационную диверсию и заверил что не о каком изменении календаря речи не идет...
Infocity    12.11.2018, 11:12
Оценка:  0
Infocity
чел на рублевой зарплате. чего еще ждать от таких?
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