УПЦ КП прокомментировала перенос Рождества

Единая поместная церковь не рассматривает вопрос о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря.

Спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) опроверг информацию, появившуюся накануне в СМИ, что после получения автокефалии Рождество будет отмечаться 25 декабря, а не 7 января.

Об этом передает Лига.

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“Средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают в ленте своих “новостей“ как “факт“, что единая поместная УПЦ якобы “будет использовать новый стиль“ церковного календаря. Совершенно очевидно, что это информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине“, - отметил архиепископ Евстратий Зоря.

По его словам, идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и многочисленных оппонентов.

“Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не нарушается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением томоса. Каждая автокефальная церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований в этом в томосе, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ веке, не устанавливалось“, - подчеркнул пресс-секретарь Киевской патриархии.

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Он напомнил, что в прошлом году законом Украины 25 декабря был признан праздничным днем.

“И все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям - имеют возможность делать это и сейчас, вопрос томоса и автокефалии с этим никак не связан“, - сказал архиепископ Евстратий Зоря.

Напомним, ранее группа внефракционных народных депутатов подала в Раду проект закона, которым предлагает перенести праздник День Независимости Украины с 24 августа на 22 января