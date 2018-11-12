Впервые с 2000 года вновь заработал военный аэродром под Кривым Рогом

Сейчас работает только одна взлетно-посадочная полоса.

Военный самолет АН-26 впервые с 2001 года совершил здесь испытательный полет Скриншот из видео

Военный аеродором Долгинцево расположенный возле города Кривой Рог в Днепропетровской области возобновил работу впервые после 2000 года.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ на странице в Facebook.

“Воздушные Силы Украины восстанавливают аэродромную сеть на юго-восточном направлении”, — говорится в подписи к обнародованному видео.

Кроме того, военный самолет АН-26 впервые с 2001 года совершил испытательный полет.

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“Аэродром введен в строй. Выполняется программа по строительству взлетно-посадочных полос. Сейчас работает только одна ВПП. Планируется построить магистральные дорожки и стоянки самолетов”, - заявил начальник логистики Командования Воздушных Сил Украины Виктор Кириченко.

Также в 2019 году должно завершиться формирование авиационной комендатуры.

Стоит отметить, что военный аэродром Долгинцево в Кривом Роге функционировал на регулярной основе с середины 1950-х годов. На нем располагался авиаполк военно-транспортной авиации — 363 ВТАП (в/ч 22527), входивший в третью авиаэскадрилью 6-й Гвардейской военно-транспортной авиадивизии.

В 2000 году полк был расформирован и в 2004 году окончательно перебазирован. Аэродром был передан в коммунальную собственность Кривого Рога.

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