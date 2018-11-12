На ремонт украинских дорог выделили рекордную сумму
В 2018 году в дорожную инфраструктуру инвестировали 50 млрд гр.
По данным главы Мининфраструктуры, с Дорожного фонда в этом году было инвестировано 32,6 млрд грн
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время инспектирования дорожных работ в Житомирской области, передает Лига.net.
Читай также: Как проходит ремонт дорог в Украине
По его словам, напрямую с Дорожного фонда в 2018 году было инвестировано 32,6 млрд грн в дорожное строительство.
"Фактически, по всем остальным источникам финансирования, - это почти 50 млрд грн - рекордная сумма для Украины", - подчеркнул Омелян.
Напомним, ранее сообщалось, что дороги Украины признали одними из худших в мире. Украину по качеству дорог обогнал Мозамбик.