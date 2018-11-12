Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На ремонт украинских дорог выделили рекордную сумму

Комментариев: 2
В 2018 году в дорожную инфраструктуру инвестировали 50 млрд гр.
В 2018 году в Украине выделили рекордную сумму на дороги.
В 2018 году в Украине выделили рекордную сумму на дороги.
УНИАН

По данным главы Мининфраструктуры, с Дорожного фонда в этом году было инвестировано 32,6 млрд грн

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время инспектирования дорожных работ в Житомирской области, передает Лига.net.

Читай также: Как проходит ремонт дорог в Украине

По его словам, напрямую с Дорожного фонда в 2018 году было инвестировано 32,6 млрд грн в дорожное строительство.

"Фактически, по всем остальным источникам финансирования, - это почти 50 млрд грн - рекордная сумма для Украины", - подчеркнул Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что дороги Украины признали одними из худших в мире. Украину по качеству дорог обогнал Мозамбик.

Поделись:
Теги: Дороги, Омелян, инфраструктура, ремонт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
exolot    12.11.2018, 11:10
Оценка:  0
exolot
Иногда еду в Житомирскую область в направлении Ружин и сразу при пересечении границы Киевской области не понимаю куда были потрачены 50 млрд гр.
Адекваты    12.11.2018, 10:45
Оценка:  0
Адекваты
Когда налога с бензина на дороги не было,то и дороги ремонтировались))Когда работала промышленность-то именно она платила основные налоги в бюджет.А сейчас хотят на налогах с нищих украинцев выехать.....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь