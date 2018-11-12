На ремонт украинских дорог выделили рекордную сумму

В 2018 году в дорожную инфраструктуру инвестировали 50 млрд гр.

В 2018 году в Украине выделили рекордную сумму на дороги. УНИАН

По данным главы Мининфраструктуры, с Дорожного фонда в этом году было инвестировано 32,6 млрд грн

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время инспектирования дорожных работ в Житомирской области, передает Лига.net.

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По его словам, напрямую с Дорожного фонда в 2018 году было инвестировано 32,6 млрд грн в дорожное строительство.

"Фактически, по всем остальным источникам финансирования, - это почти 50 млрд грн - рекордная сумма для Украины", - подчеркнул Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что дороги Украины признали одними из худших в мире. Украину по качеству дорог обогнал Мозамбик.