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Под Одессой расцвели сирень, фиалки и гвоздика

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В южных областях Украины в ноябре продолжают цвести растения.
Под Одессой расцвели сирень, фиалки и гвоздика
© facebook.com/sОльга Левчук
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  • На этой неделе в Одессе и области ожидаются заморозки
  • На этой неделе в Одессе и области ожидаются заморозки
  • На этой неделе в Одессе и области ожидаются заморозки
Под Одессой расцвели сирень, фиалки и гвоздика
На этой неделе в Одессе и области ожидаются заморозки
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Ноябрь 2018 года удивил одесситов - в регионе расцвели сирень, фиалки и гвоздика, что весьма нетипично даже для этого южного приморского региона.

Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-секретаря Одесского облсовета Ольгу Левчук.

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“Несмотря на заметное похолодание, в Молодежном распустились весенние цветы“, - говорится в сообщении.

Отметим, что на этой неделе в Одессе и области ожидается заметное понижение температуры, а ночью - заморозки.

"Цветет сирень, фиалки и гвоздика, а на дворе - ноябрь", - написала чиновница на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, в Киеве был самый теплый октябрь за 137 лет. 

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Теги: расцвели, теплая осень, климат, Одесса
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