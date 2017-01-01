Под Одессой расцвели сирень, фиалки и гвоздика
В южных областях Украины в ноябре продолжают цвести растения.
Под Одессой расцвели сирень, фиалки и гвоздика
© facebook.com/sОльга Левчук
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Под Одессой расцвели сирень, фиалки и гвоздика
На этой неделе в Одессе и области ожидаются заморозки
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Ноябрь 2018 года удивил одесситов - в регионе расцвели сирень, фиалки и гвоздика, что весьма нетипично даже для этого южного приморского региона.
Об этом сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-секретаря Одесского облсовета Ольгу Левчук.
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“Несмотря на заметное похолодание, в Молодежном распустились весенние цветы“, - говорится в сообщении.
Отметим, что на этой неделе в Одессе и области ожидается заметное понижение температуры, а ночью - заморозки.
"Цветет сирень, фиалки и гвоздика, а на дворе - ноябрь", - написала чиновница на своей странице в Facebook.
Как сообщалось, в Киеве был самый теплый октябрь за 137 лет.