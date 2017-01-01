Треть дел, переданных НАБУ и САП в суд, не рассматриваются

Высший антикоррупционный суд должен поставить финальную точку в делах от НАБУ и САП .

В 48 делах даже не произошло подготовительное заседание УНИАН

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Из 166 уголовных дел, в которых по состоянию на конец октября 2018 года детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительные акты в суд, в 48 делам даже не состоялось подготовительное заседание.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что этот антирейтинг возглавляет так называемое дело “тернопольских прокуроров“.

“Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд - с 11 ноября 2016 года“, - говорится в сообщении.

Антирейтинг дел nabu.gov.ua

В НАБУ добавляют, что другое дело, по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ОАО “Государственная продовольственно-зерновая компания“, “путешествует“ по разным судебным инстанциям уже около 22 месяцев.

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Сообщается, что пока только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения.

По данным ведомства, большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождения от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений.

Отмечается, что поставить финальную точку в делах от НАБУ и САП должен Высший антикоррупционный суд, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства.

Антирейтинг дел nabu.gov.ua

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела в отношении директора ГБР Романа Трубы, установив наличие оснований для его люстрации.