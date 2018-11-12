В РФ "призывают" Украину к диалогу с "законно избранными" главарями боевиков

В противном случае, Россия грозит Украине окончательной "потерей этих территорий".

В РФ настаивают на диалоге между правительством Украины с участием президента Петра Порошенко и “законно избранными“ главарями боевиков неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

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Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, передает ТАСС.

“Я думаю, что самое время сейчас, пока еще не поздно, киевскому правительству и президенту понять, что надо вести переговоры с законно избранной властью Донецка и Луганска. Они должны стать участниками этих переговоров, если украинские власти не хотят окончательно потерять эти территории“, - сказал Джабаров.

Он также добавил, что в случае использования силового сценария по возвращению Донбасса, Украину и европейский порядок ждут “тяжелые последствия“.

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Напомним, псевдовыборы в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областях прошли 11 ноября. Все цивилизованные страны мира осудили проведение “выборов“ и заявили, что не признают их результаты.

Ранее, 9 ноября, СБУ обнародовала заготовленные заранее так называемые результаты “выборов“ на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областей.