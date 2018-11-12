Отопительный коллапс: Люди захватили Криворожгаз

На аварийные вызовы горожан служба газа не приезжает.

Люди хотят заставить монополистов подать газ и не дать городу окончательно замерзнуть

В Городе Кривой рог люди вышли на акцию протеста, под здание Криворожгаз проводят пикет, подожгли шины. Сообщается о захвате здания группой лиц.

Об этом сообщают Українські новини.

“Неизвестные захватили ПАО Криворожгаз. Под зданием жгут шины“, - говорится в сообщении.

Полииция и местные власти пока не комментируют ситуацию.

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Местное издание Первый городской сообщает, что с шести вечера 11 ноября на аварийные вызовы горожан служба газа не приезжает. Сообщение появилось на официальной странице Криворожгаза. Формальная причина остановки аварийной службы: давление со стороны горожан.

“Криворжгаз олигарха Дмитрия Фирташа заявил, что умышленно остановил работу аварийной службы во всем городе, потому что якобы на них оказывают давление. Вероятно, речь идёт о ситуации с отоплением в Кривом Роге. Газовщики официально отказались подавать топливо на котельные, которые обеспечивают теплом больше сотни садиков школ, три десятка больниц и две тысячи домов“, - пишет местное издание.

12 ноября в 9:00 люди вышли на митинг под Криворожгаз, чтобы заставить монополистов подать газ и не дать городу окончательно замерзнуть.

“В данный момент Кривой Рог буквально замерзает“, - пишет Первый городской.

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“С 9:00 под стенами компании-монополиста Криворожгаза, который подчиняется олигарху Дмитрию Фирташу, митингуют военнослужащие ООС, ветераны АТО и солдатские матери. Отчаявшиеся люди вышли отстоять сове законное право на тёплые батареи. С 11 ноября Криворожгаз блокирует подачу голубого топлива на котельные Теплоцентрали. По состоянию на утро 12 ноября заработали полноценно четыре котельные, ещё одна разжигается, и одна пока остаётся заблокированной. Это котельная №5, обслуживающая Долгинцевский район“, - уточняется в сообщении.

Перед этим 11 ноября горожане вышли на митинги к котельным, чтобы не дать Криворожгазу сорвать отопительный сезон.

Горсовет также объявил вынужденные каникулы во всех учебных заведениях города, где нет тепла. Ранее сообщалось, что если тепло не подадут до морозов, система теплоснабжения Кривого Рога будет разрушена.

Как сообщалось 5 ноября, представители С14 заявили, что “по просьбе трудового коллектива “взяли под охрану“ стратегическое предприятие в Черниговской области.