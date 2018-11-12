В декабре украинцев ждут "длинные" выходные

Также у украинцев будут и рабочие субботы.

Дополнительные выходные будут и по случаю католического Рождества УНИАН

Украинцы в декабре будут отдыхать три дня подряд по случаю католического Рождества – 23, 24 и 25 декабря будут выходными.

Однако они должны отработать в субботу, 22 декабря, передает Украинская правда.

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Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник - и понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендовано в субботу, 29 декабря.

Значит, на Новый год у украинцев будет три выходных подряд - с 30 декабря.

Всего в декабре в Украине будет 11 выходных, включительно с праздниками.

Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, по Григорианскому календарю, а христиане восточного обряда – с 6 на 7 января, по Юлианскому.

Календарь праздников в декабре MAXIMUM.FM

Напомним, в Украине в октябре месяце было девять официальных выходных и праздников