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В декабре украинцев ждут "длинные" выходные

Комментариев: 1
Также у украинцев будут и рабочие субботы.
Дополнительные выходные будут и по случаю католического Рождества
Дополнительные выходные будут и по случаю католического Рождества
УНИАН

Украинцы в декабре будут отдыхать три дня подряд по случаю католического Рождества – 23, 24 и 25 декабря будут выходными. 

Однако они должны отработать в субботу, 22 декабря, передает Украинская правда.

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Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник - и понедельник, 31 декабря, тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендовано в субботу, 29 декабря. 

Значит, на Новый год у украинцев будет три выходных подряд - с 30 декабря. 

Всего в декабре в Украине будет 11 выходных, включительно с праздниками.

Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, по Григорианскому календарю, а христиане восточного обряда – с 6 на 7 января, по Юлианскому.

Календарь праздников в декабре
Календарь праздников в декабре
MAXIMUM.FM

Напомним, в Украине в октябре месяце было девять официальных выходных и праздников

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Теги: выходные, праздники, декабрь, отдых
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Комментариев (2)
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alex-zol    12.11.2018, 12:55
Оценка:  0
alex-zol
чем больше будут бухать, тем спокойнее верхушке.
Адекваты    12.11.2018, 12:43
Оценка:  +1
Адекваты
В православной стране официальное католическое Рождество.А Праздники крымских татар?Чего же их обидели?
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