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Прячет за 3 секунды: в Украине разработали новую систему маскировки для техники

Комментариев: 8
Комплекс способен за 3 секунды укрыть танк, вместо 40 минут тяжелой работы всего экипажа.
Комплекс также может скрывать очертания техники
Комплекс также может скрывать очертания техники
ukrmilitary.com

Украинская компания Валер разработала и протестировала в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного комплекс для экстренной маскировки военной техники КЭМ-172.

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Разработчики уверяют, что КЭМ-172 способен осуществлять маскировку боевой техники за 3 секунды, вместо привычных 40 минут, передает Ukrainian Military Pages.

Комплекс предназначен для быстрой маскировки в боевых условиях при дефиците времени и является дополнением к штатным средствам маскировки.

Конструкция реализует новую концепцию маскировки в экстремальных условиях и уже не является инженерным средством, а представляет собой элемент системы вооружения военной техники, что устанавливается на поверхности техники. Комплекс позволяет забыть экипажу о трудоемкой работе по ручной маскировке, которая отнимает почти 40 минут у всего экипажа.

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Конструкция КЭМ-172 обеспечивает возможность разбрасывания предварительно уложенной комбинированной маскировочной сетки одноразового использования, над поверхностью техники за счет срабатывания пиропатрона.

В комплекте идут маскировочные сетки для разных театров местности, которые дополнительно имеют элементы для изменения формообразования профиля бронетехники. Таким образом, даже накрытый танк несколько меняет свой общий облик и уже не напоминает свой профиль.

В комплекте КЭМ-172 есть средства полного закрытия тепловых зон двигателя, что исключает любую возможность обнаружения техники разного рода тепловизорами.

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Крепится комплекс на броне в спецузлах и не нарушает общих габаритов техники, а также не мешает ведению боевых действий и работе экипажа.

Имеющиеся пиропатроны и специальные средства обеспечивают разбрасывание сетки с самого высокого уровня, который на 700-800 мм выше максимального уровня техники. Кроме того, в составе комплекса есть автомат укладки радиоантенны.

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КЭМ-172 может быть использован для всех видов основной боевой техники (танки, бронемашины, системы залпового огня, разведывательные машины, системы ПТКС и прочее). В зависимости от конструктивных особенностей каждого вида техники, комплекс может быть укомплектован различными элементами крепления и соответствующими элементами механической системы.

Напомним, 31 октября на полигоне ВСУ прошли испытания нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса Барс-8ММК, который представляет собой мобильным миномет на базе бронеавтомобиля Барс-8.

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Теги: бронетехника, танки, маскировка, КЭМ-172
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Комментариев (8)
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tulchanin    12.11.2018, 14:25
Оценка:  0
tulchanin
То есть надо будет возить два комплекта маск. сетей, один для обычной маскировки а второй(одноразовый) для экстренной ?
ВосставшийИзБана    12.11.2018, 14:29
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Одноразовых надо несколько. Нужно за собой таскать прицеп с одноразками.
Колишній-східняк    12.11.2018, 13:50
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны (Козьма Прутков).
ВосставшийИзБана    12.11.2018, 14:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Вообще-то это Шота Руставели, "Витязь в тигровой шкуре". А у Козьмы Пруткова есть такая мысль: "Смотри в корень".
alex-zol    12.11.2018, 12:56
Оценка:  -3
alex-zol
так и бабло бюджетное вместе в ВВП маскируется))) меньше чем за три секунды)))))
Колишній-східняк    12.11.2018, 12:52
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Ну вот и хорошо.
ВосставшийИзБана    12.11.2018, 12:50
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Туфта какая-то. Нарянуть сетку на танк - это разве 40 минут? Это 40 секунд. А выстрел пиропатрона - это отличная маскировка.
Люблю_Украину    12.11.2018, 13:16
Оценка:  +1
Люблю_Украину
пиропатрон же с глушителем!)
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