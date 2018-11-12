Прячет за 3 секунды: в Украине разработали новую систему маскировки для техники

Комплекс способен за 3 секунды укрыть танк, вместо 40 минут тяжелой работы всего экипажа.

Украинская компания Валер разработала и протестировала в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного комплекс для экстренной маскировки военной техники КЭМ-172.

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Разработчики уверяют, что КЭМ-172 способен осуществлять маскировку боевой техники за 3 секунды, вместо привычных 40 минут, передает Ukrainian Military Pages.

Комплекс предназначен для быстрой маскировки в боевых условиях при дефиците времени и является дополнением к штатным средствам маскировки.

Конструкция реализует новую концепцию маскировки в экстремальных условиях и уже не является инженерным средством, а представляет собой элемент системы вооружения военной техники, что устанавливается на поверхности техники. Комплекс позволяет забыть экипажу о трудоемкой работе по ручной маскировке, которая отнимает почти 40 минут у всего экипажа.

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Конструкция КЭМ-172 обеспечивает возможность разбрасывания предварительно уложенной комбинированной маскировочной сетки одноразового использования, над поверхностью техники за счет срабатывания пиропатрона.

В комплекте идут маскировочные сетки для разных театров местности, которые дополнительно имеют элементы для изменения формообразования профиля бронетехники. Таким образом, даже накрытый танк несколько меняет свой общий облик и уже не напоминает свой профиль.

В комплекте КЭМ-172 есть средства полного закрытия тепловых зон двигателя, что исключает любую возможность обнаружения техники разного рода тепловизорами.

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Крепится комплекс на броне в спецузлах и не нарушает общих габаритов техники, а также не мешает ведению боевых действий и работе экипажа.

Имеющиеся пиропатроны и специальные средства обеспечивают разбрасывание сетки с самого высокого уровня, который на 700-800 мм выше максимального уровня техники. Кроме того, в составе комплекса есть автомат укладки радиоантенны.

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КЭМ-172 может быть использован для всех видов основной боевой техники (танки, бронемашины, системы залпового огня, разведывательные машины, системы ПТКС и прочее). В зависимости от конструктивных особенностей каждого вида техники, комплекс может быть укомплектован различными элементами крепления и соответствующими элементами механической системы.

Напомним, 31 октября на полигоне ВСУ прошли испытания нового украинского 120-мм мобильного минометного комплекса Барс-8ММК, который представляет собой мобильным миномет на базе бронеавтомобиля Барс-8.