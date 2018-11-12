Порошенко планирует внести изменения в Конституцию из-за "выборов" ОРДЛО

Президент отметил, что одним из ключевых элементов его деятельности на посту президента является реформа децентрализации.

Президент Украины Петр Порошенко в связи с фейковыми выборами на Донбассе предлагает подготовить отдельные изменения в Конституцию по децентрализации, а конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, оставить в парламенте.

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Об этом Порошенко сообщил во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, передает УНИАН.

Порошенко отметил, что одним из ключевых элементов его деятельности на посту президента является реформа децентрализации.

“Помните, как все скептически улыбались, что все это обещают, но деньги из центра никто никогда не отдаст, но это была принципиальная позиция моя и правительства. Кстати, мы подготовили изменения в Конституцию, которые должны обеспечить конституционную поддержку изменениям к децентрализации“, - заявил он.

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“Мы быстро подготовим сейчас изменения в Конституцию, которые позволят нам решительно продолжить наступление в защиту децентрализации, обеспечив им конституционный фундамент. Не успеваем это сделать с 1 января 2019 года, поскольку это требует двух сессий, сделаем с 1 января 2020-го или 2021 годов, но наше движение вперед должно быть таким, когда никто нас не остановит“, - отметил Порошенко.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко во время заседания Совета регионального развития заявила, что изменения в Конституцию зафиксируют децентрализацию как часть евроинтеграции, передает РБК-Украина.

По ее словам, изменения в Конституцию Украины в части закрепления децентрализации могут быть приняты Верховной радой восьмого созыва за две сессии.

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"Я хочу сказать, что полностью поддерживаю позицию президента и главы правительства о необходимости закрепления в Конституции Украины изменений, которые зафиксируют децентрализацию как часть евроинтеграции. Мы ожидаем эти изменения. Я убеждена, что нынешний состав украинского парламента, который еще год должен успешно работать, сможет справиться за две сессии с этой важной задачей", - заявила Геращенко.

Напомним, ранее в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона говорится, что выборы в самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“ подрывают территориальную целостность и независимость Украины.