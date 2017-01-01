В Одессе упавший кусок фасада попал мужчине в лицо

Фрагмент отвалился, когда коммунальщики проводили ремонт аварийного здания.

В Одессе на голову прохожему упал со второго этажа кусок фасада аварийного здания. Камень попал мужчине в лицо, когда тот отреагировал на крики коммунальщиков, передает ТСН.

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По словам очевидцев, работники коммунальных служб проводили ремонт фасада и когда заметили, что на идущего по тротуару мужчину падает камень, начали ему кричать, из-за чего он и полдставил лицо. Мужчину с тяжелой травмой головы госпитализировали.

Также сообщается, что коммунальщики не удосужились установить оградительные ленты. Заграждения появились лишь после того, как пострадал пешеход.

“Я пришла, смотрю он уже сидит, вокруг него люди, водичкой моют его и он сидит уже на скамейке. Я отошла на полчаса и в эти полчаса оно произошло. Полиция была, была скорая“, - рассказала свидетель.

Ранее, в центре Одессы часть фасада старинного дома обрушилась на стоящий неподалеку автомобиль.

До этого, в центре города обрушивались крупные фрагменты зданий из-за непогоды.