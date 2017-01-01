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Чемпионат борща под Одессой: установлен необычный рекорд

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В регионе работают над развитием гастрономического туризма.
Чемпионат борща под Одессой: установлен необычный рекорд
© oda.odessa.gov.ua
Фото 1/8
  • За звание лучших поваров в приготовлении борща соревновались 30 команд
  • За звание лучших поваров в приготовлении борща соревновались 30 команд
  • За звание лучших поваров в приготовлении борща соревновались 30 команд
  • За звание лучших поваров в приготовлении борща соревновались 30 команд
  • За звание лучших поваров в приготовлении борща соревновались 30 команд
  • За звание лучших поваров в приготовлении борща соревновались 30 команд
  • За звание лучших поваров в приготовлении борща соревновались 30 команд
  • За звание лучших поваров в приготовлении борща соревновались 30 команд
Чемпионат борща под Одессой: установлен необычный рекорд
За звание лучших поваров в приготовлении борща соревновались 30 команд
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В поселке городского типа Великая Михайловка Одесской области установили необычный кулинарный рекорд в рамках межрайонного чемпионата борща.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

В 2018 году подобный чемпионат в Украине проводится впервые. Мероприятие – составляющая развития гастрономического туризма в регионе.

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“Установлен еще один рекорд Украины - самое борщевое дерево, состоящее из 49 ингредиентов, используемых в различных рецептах борща. Его зафиксировали представители украинской книги рекордов“, - сообщил заместитель главы Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин.

В рамках чемпионата за звание лучших поваров в приготовлении борща соревновались 30 команд из разных районов Одесской области. Блюда оценивало жюри, в состав которого входили, в частности, профессиональные кулинары.

Как сообщалось, в сентябре в Житомирской области приготовили гигантский дерун.

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Теги: борщ, праздник, рекорд, Одесская область
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