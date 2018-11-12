Юрий Бойко: Если За життя выдвинет Рабиновича единым кандидатом – мы поддержим!

"Оппозиционная платформа – За життя" поддержит Вадима Рабиновича как единого кандидата от оппозиции, если партия "За життя" выдвинет его кандидатуру на съезде. Такое заявление сделал сопредседатель "Оппозиционного блока", народный депутат Украины Юрий Бойко, сообщается на сайте партии.

"Мы готовы свернуть свои амбиции и добиться реального единого кандидата от оппозиции, чтобы сломать сценарий власти. Если "За життя" выдвинет Вадима Рабиновича – мы поддержим..." – отметил политик.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа – За життя" обязательно выдвинет единого кандидата на президентских выборах от политических сил, ориентирующихся на электорат юго-востока и центра Украины. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на съездах партий в ближайшее время.

"Мы объединили усилия – "Оппозиционный блок" и "За життя" – именно для того, чтобы добиться такого выдвижения и помешать действующей власти разыграть сценарий военной истерии в обществе. Мы не дадим им, вцепившимся во властные кресла, продолжать душить украинцев непомерными тарифами, налогами. Мы объединились на платформе поиска скорейшего мира в Украине, прекращения всяческих военных действий и нагнетания военной истерии, экономического геноцида, строительства сильной и по-настоящему развитой Украины", – подчеркнул сопредседатель "Оппоблока".

Он также не исключил, что в ближайшее время к "Оппозиционной платформе – За життя" присоединяться еще несколько партийных структур.