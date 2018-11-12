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На "выборах" в ОРДЛО ожидаемо победили Пасечник и Пушилин

Комментариев: 3
"Органы" пророссийских сепаратистов сообщают, что Пушилин получил 60,85% голосов, а Пасечник набрал 68,3% голосов.
В СБУ знали результаты "выборов" и почти угадали с процентами
В СБУ знали результаты "выборов" и почти угадали с процентами
EPA/UPG

Российские СМИ и информационные порталы боевик сообщили, что на “новыми“ главарями боевиков стали Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Так, на “выборах“ в “ДНР“ победил Пушилин, набрав 60,85% голосов, а в “ЛНР“ - Пасечник, набрав 68,3% голосов.

Напомним, выборы в непризнанных пророссийских “республиках“ прошли 11 ноября. Весь цивилизованный мир, НАТО и руководство Украины осудили “выборы“ и заявили, что их результат не будет признаны. 

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В РФ призвали Украину к диалогу с “законно избранными“ главарями боевиков и пригрозили, в противном случае, “окончательной потерей“ части Донбасса. 

Ранее, 9 ноября, СБУ обнародовала заготовленные заранее так называемые результаты “выборов“ на неподконтрольных территориях. Спецслужба уже знала, что главарями станут “старые-новые“ Пушилин и Пасечник.

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Теги: Донбасс, боевики, псевдовыборы, Пушилин, Пасечник, ОРДЛО
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Комментариев (3)
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NYKITA    12.11.2018, 14:27
Оценка:  -1
NYKITA
Путин набрал 99,99%
Woodbrother    12.11.2018, 14:14
Оценка:  +2
Woodbrother
Данные СБУ подтвердились. Именно эти цифры были утверждены в кремле еще в начале августа.
Колишній-східняк    12.11.2018, 14:12
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Ну хто б сумнівався...
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