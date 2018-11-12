На "выборах" в ОРДЛО ожидаемо победили Пасечник и Пушилин

"Органы" пророссийских сепаратистов сообщают, что Пушилин получил 60,85% голосов, а Пасечник набрал 68,3% голосов.

В СБУ знали результаты "выборов" и почти угадали с процентами EPA/UPG

Российские СМИ и информационные порталы боевик сообщили, что на “новыми“ главарями боевиков стали Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Так, на “выборах“ в “ДНР“ победил Пушилин, набрав 60,85% голосов, а в “ЛНР“ - Пасечник, набрав 68,3% голосов.

Напомним, выборы в непризнанных пророссийских “республиках“ прошли 11 ноября. Весь цивилизованный мир, НАТО и руководство Украины осудили “выборы“ и заявили, что их результат не будет признаны.

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В РФ призвали Украину к диалогу с “законно избранными“ главарями боевиков и пригрозили, в противном случае, “окончательной потерей“ части Донбасса.

Ранее, 9 ноября, СБУ обнародовала заготовленные заранее так называемые результаты “выборов“ на неподконтрольных территориях. Спецслужба уже знала, что главарями станут “старые-новые“ Пушилин и Пасечник.