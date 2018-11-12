Гройсман уверил, что монетизацию субсидий начнет уже с нового года

Полностью перевести всех получателей субсидий на модель монетизации правительство планирует до осени 2019 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев не переживать из-за стоимости тепла.

Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве, передает Экономическая правда.

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“Мы защитим все малообеспеченные семьи. Не переживайте из-за цены тепла, все то, что нужно - заплатит государство, и на ваших счетах это никоим образом не отразится“, - сказал Гройсман.

“С 1 января мы уже начинаем монетизацию субсидий“, - напомнил глава правительства.

“Это даст возможность и отдавать часть средств, которые люди сэкономили, и, в том числе, монетизировать для каждой украинской семьи, чтобы люди конкретно знали, что у них есть счет в банке, туда поступили средства, и эти средства можно направлять на эти потребности“, - пояснил Гройсман.

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“Мы ввели электронный перечень субсидиантов, никогда не было этих возможностей, и всегда эта система была очень закрытой, но мы сейчас ее открыли и все становится абсолютно публичным“, - подчеркнул он.

Напомним, в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала Интер.