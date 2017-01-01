Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В школе Полтавы контузило 10-летнюю из-за взрыва стоматологической установки

Комментариев: 0
При взрыве советского оборудования легко пострадалы также медсестры.
Девочку вместе с медсестрами уже выписали из больницы
Девочку вместе с медсестрами уже выписали из больницы
0532.ua

В полтавской школе во время осмотра детей взорвалась стоматологическая установка, в результате чего 10-летняя девочка получила контузию и еще несколько медсестер получили легкие травмы.

Об этом сообщил начальник департамента охраны здоровья Полтавского городского совета Сергей Котов, передает сайт города 0532.

Читай также: Под Хмельницким взрывом гранаты ранило подростка

“В 22-й школе во время работы в стоматологическом кабинете школы лопнула бутылка с водой. Во всех установках советского образца компрессор под давлением дает воду, которая содержится в специальной бутылке и позволяет обрабатывать зуб. В старых установках это делали резиновой грушей. Компрессор изъяли. Бутылку изъяли. В ситуации разберемся. Я расцениваю это как досадное событие“, - сказал он.

Он отметил, что при взрыве в кабинете были девочка, стоматологи и медсестра. По результатам обследования у школьницы обнаружили баротравму, но сейчас ее выписали из больницы вместе с медсестрами.

Котов отметил, что что родители ребенка не имеют претензий к врачам.

Напомним, 9 ноября в городе Тараща Киевской области 15-летний парень распылил в школе слезоточивый газ. В результате - 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу.

Поделись:
Теги: Полтава, школа, стоматолог, оборудование, взрыв, контузия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь