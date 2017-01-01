В школе Полтавы контузило 10-летнюю из-за взрыва стоматологической установки

При взрыве советского оборудования легко пострадалы также медсестры.

В полтавской школе во время осмотра детей взорвалась стоматологическая установка, в результате чего 10-летняя девочка получила контузию и еще несколько медсестер получили легкие травмы.

Об этом сообщил начальник департамента охраны здоровья Полтавского городского совета Сергей Котов, передает сайт города 0532.

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“В 22-й школе во время работы в стоматологическом кабинете школы лопнула бутылка с водой. Во всех установках советского образца компрессор под давлением дает воду, которая содержится в специальной бутылке и позволяет обрабатывать зуб. В старых установках это делали резиновой грушей. Компрессор изъяли. Бутылку изъяли. В ситуации разберемся. Я расцениваю это как досадное событие“, - сказал он.

Он отметил, что при взрыве в кабинете были девочка, стоматологи и медсестра. По результатам обследования у школьницы обнаружили баротравму, но сейчас ее выписали из больницы вместе с медсестрами.

Котов отметил, что что родители ребенка не имеют претензий к врачам.

Напомним, 9 ноября в городе Тараща Киевской области 15-летний парень распылил в школе слезоточивый газ. В результате - 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу.