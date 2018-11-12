Луценко считает, что Украина практически проиграла информвойну России
Украина практически проиграла информационную войну России.
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Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на Седьмом заседании Совета регионального развития в Киеве, передает УНИАН.
Луценко заявил, что если мы так и будем умалчивать о своих успехах, о которых на даный момент всюду говорят и еще о большем - совсем молчат, то мы окончательно проиграем информационную войну.
“Давайте я посмею вам сказать - мы ее практически проиграли. Все (про)российские и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все и уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось)“, - отметил он.
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С точки зрения генпрокурора, бедным людям навязано, что в войне на Донбассе виноваты не президент России Владимир Путин и не экс-президент Украины Виктор Янукович, а нынешний президент Украины Петр Порошенко и генпрокурор, который “забрал у него деньги“.
“Виновны сейчас не те, кто проклинает власть, а те, кто пытается хоть что-то строить“, - отметил Луценко.
Ранее сообщалось, что представители националистической организации С14 проводят у здания Генпрокуратуры в Киеве митинг с требованием отставки главы ведомства Юрия Луценко.