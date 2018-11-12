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Луценко считает, что Украина практически проиграла информвойну России

Комментариев: 5
Генпрокурор считает, что все "пророссийские" и "олигархические" телеканалы 24 часа в сутки "зомбируют" о том, что Украина уже все проиграла.
Бедным людям навязано, что в войне на Донбассе виновен Порошенко - Луценко
Бедным людям навязано, что в войне на Донбассе виновен Порошенко - Луценко
УНИАН

Украина практически проиграла информационную войну России.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на Седьмом заседании Совета регионального развития в Киеве, передает УНИАН.

Луценко заявил, что если мы так и будем умалчивать о своих успехах, о которых на даный момент всюду говорят и еще о большем - совсем молчат, то мы окончательно проиграем информационную войну. 

“Давайте я посмею вам сказать - мы ее практически проиграли. Все (про)российские и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все и уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось)“, - отметил он.

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С точки зрения генпрокурора, бедным людям навязано, что в войне на Донбассе виноваты не президент России Владимир Путин и не экс-президент Украины Виктор Янукович, а нынешний президент Украины Петр Порошенко и генпрокурор, который “забрал у него деньги“.

“Виновны сейчас не те, кто проклинает власть, а те, кто пытается хоть что-то строить“, - отметил Луценко.

Ранее сообщалось, что представители националистической организации С14 проводят у здания Генпрокуратуры в Киеве митинг с требованием отставки главы ведомства Юрия Луценко. 

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Теги: Луценко, телеканалы, война, РФ, Украина
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Комментариев (5)
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Мыкола    12.11.2018, 15:39
Оценка:  0
Мыкола
Юра, а расскажи лучше куда денежки из банка сына Яныка делись, а потом тараторь свои речи
Goga19041984    12.11.2018, 15:31
Оценка:  +3
Goga19041984
тут с юрой-алкоголиком пожалуй соглашусь, Украина проиграла все и вся.
atos    12.11.2018, 15:20
Оценка:  -3
atos
Ну да, она уже всё проиграла, а что тут зомбировать, и самое главное кого? Ну 10% клинических идиотов не счёт)))
ВосставшийИзБана    12.11.2018, 15:12
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Провокатор?
GALIZIEN_LV    12.11.2018, 15:18
Оценка:  -5
GALIZIEN_LV
ПИЯК І ДОВБАЙОБ..
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