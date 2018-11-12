В Душанбе устроили массовую драку из-за еды на фестивале плова

Толпа набросилась на казан, в котором было около тонны плова.

В парке имени Фирдоуси в Душанбе (столице Таджикистана) 10 ноября проходил фестиваль плова Оши палав, однако праздник завершился массовой дракой.

Об этом сообщает Настоящее время.

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После того, как чиновники и организаторы праздника произнесли речи, высокопоставленные гости покинули фестиваль, а организаторы сняли милицейские кордоны, где было около тонны плова, толпа набросилась на казан и начала есть плов прямо руками - среди людей возникла давка и потасовка.

Мэрия города Душанбе выразила сожаление по поводу “позорного поведения“ жителей, а один из чиновников столичного хукумата сообщил, что “некоторые участники этого жалкого зрелища уже наказаны“.

Сколько именно людей были привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка во время фестиваля - в ОМВД по душанбинскому району Фирдоуси не уточнили.

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Стоит отметить, что плов для фестиваля Оши пилав приготовили семеро известных в Душанбе поваров. Для него были использованы 250 кг риса, 200 кг мяса, 35 кг моркови, 90 литров масла, 1 кг зиры и 5 кг изюма.

“Общий вес плова превышает одну тонну“, - рассказал повар Содирджон Мухаммаджонов.

Помимо огромного “плова Душанбе“, в парке также готовили это же блюдо в других 400 казанах по-меньше, но рядом с ними толчеи и драк за еду не наблюдалось.

Как сообщалось в мае, в Чечне устроили массовую драку из-за бесплатных велосипедов.