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В Душанбе устроили массовую драку из-за еды на фестивале плова

Комментариев: 3
Толпа набросилась на казан, в котором было около тонны плова.
Власти города сожалеют о "позорном" поведении жителей
Власти города сожалеют о "позорном" поведении жителей
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В парке имени Фирдоуси в Душанбе (столице Таджикистана) 10 ноября проходил фестиваль плова Оши палав, однако праздник завершился массовой дракой.

Об этом сообщает Настоящее время.

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После того, как чиновники и организаторы праздника произнесли речи, высокопоставленные гости покинули фестиваль, а организаторы сняли милицейские кордоны, где было около тонны плова, толпа набросилась на казан и начала есть плов прямо руками - среди людей возникла давка и потасовка.

Мэрия города Душанбе выразила сожаление по поводу “позорного поведения“ жителей, а один из чиновников столичного хукумата сообщил, что “некоторые участники этого жалкого зрелища уже наказаны“.

Сколько именно людей были привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка во время фестиваля - в ОМВД по душанбинскому району Фирдоуси не уточнили.

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Стоит отметить, что плов для фестиваля Оши пилав приготовили семеро известных в Душанбе поваров. Для него были использованы 250 кг риса, 200 кг мяса, 35 кг моркови, 90 литров масла, 1 кг зиры и 5 кг изюма.

“Общий вес плова превышает одну тонну“, - рассказал повар Содирджон Мухаммаджонов.

Помимо огромного “плова Душанбе“, в парке также готовили это же блюдо в других 400 казанах по-меньше, но рядом с ними толчеи и драк за еду не наблюдалось.

Как сообщалось в мае, в Чечне устроили массовую драку из-за бесплатных велосипедов.

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Теги: массовая драка, еда, Таджикистан
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Комментариев (3)
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lusyika    12.11.2018, 15:52
Оценка:  +2
lusyika
Лопат не вистачило роздавати плов??? Це нормально для орди мокшинської!!!!!
Goga19041984    12.11.2018, 15:32
Оценка:  -3
Goga19041984
прямо как у нас на майдане было.
weightless    12.11.2018, 15:53
Оценка:  +2
weightless
У Вас в Тамбове есть майдан?
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