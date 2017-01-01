"Евробляхеры" пикетируют прикарпатскую таможню и жгут шины

Таможню пикетируют около полусотни человек.

Протестующие требуют встречи с руководителем таможни unn.com.ua

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Возле таможенного поста на улице Полевой в городе Ивано-Франковск из-за увеличения таможенных платежей впроводят акцию протеста местные жители, использующие автомобили с номерными знаками иностранной регистрации.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.

“Около 50 человек возле здания таможни подожгли шины. Ведут себя спокойно“, – заявили в полиции.

Протестующие требуют встречи с руководителем таможни. Люди считают необоснованным увеличение таможенных платежей.

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Напомним, 8 ноября Верховная Рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией. Изменения внесут в Налоговый кодекс Украины.

Как сообщалось 8 ноября, митингующие под Радой автомобилисты напали на депутата.