НАБУ закрыло дело о "взятке" за встречу Порошенко с Трампом - СМИ

За три месяца бюро не провело ни одного следственного действия по данному делу, говорят в ГПУ.

Антикоррупционное бюро закрыло производство по факту дачи 600 тысяч долларов адвокату президента США Дональда Трампа для организации встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

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По его словам, дело закрыли 5 ноября. “За три месяца расследования не провели ни одного следственного действия“, - сказал он.

Источник сообщил, что дело было открыто по заявлению депутата Верховный Рады в августе.

Согласно фабуле дела, Порошенко передал адвокату Трампа Майклу Коэну первый транш в размере 600 тысяч долларов для организации с ним встречи.

Дело было открыто по статье 369 Уголовного кодекса (дача неправомерной выгоды).

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Напомним, ранее британская компания ВВС со ссылкой на собственные источники сообщила, что, личный адвокат Трампа получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Порошенко и Трампом, которая состоялась в июне 2017 года. Позднее, Порошенко подал в суд на британскую компанию.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе отменил ряд встреч, кроме переговоров с Порошенко.