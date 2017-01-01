НАБУ закрыло дело о "взятке" за встречу Порошенко с Трампом - СМИ
Антикоррупционное бюро закрыло производство по факту дачи 600 тысяч долларов адвокату президента США Дональда Трампа для организации встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.
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По его словам, дело закрыли 5 ноября. “За три месяца расследования не провели ни одного следственного действия“, - сказал он.
Источник сообщил, что дело было открыто по заявлению депутата Верховный Рады в августе.
Согласно фабуле дела, Порошенко передал адвокату Трампа Майклу Коэну первый транш в размере 600 тысяч долларов для организации с ним встречи.
Дело было открыто по статье 369 Уголовного кодекса (дача неправомерной выгоды).
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Напомним, ранее британская компания ВВС со ссылкой на собственные источники сообщила, что, личный адвокат Трампа получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Порошенко и Трампом, которая состоялась в июне 2017 года. Позднее, Порошенко подал в суд на британскую компанию.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе отменил ряд встреч, кроме переговоров с Порошенко.