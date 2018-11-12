Украинцам советуют приготовиться к мощному землетрясению

Геофизик предупредил о сильном землетрясении в 8 баллов.

Закарпатье в любое время может сколыхнуть глобальное землетрясение, мощностью 8-9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера.

Об этом не один раз заявляли украинские и румынские эксперты, передает УНИАН.

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По информации заместителя директора Института геофизики НАН Украины Александра Кендзера, на Западной Украине в ближайшее время может произойти мощнейшее землетрясение, поскольку этот регион входит в зону сейсмической активности.

По словам Кендзера, как констатируют исследования, сильные землетрясения на Закарпатье возникают каждые 100-120. Кроме того, последнее мощное землетрясение было отмечено в 1908 году.

“Безусловно, есть причина для волнений, потому что, если мы посмотрим на карту сейсмического реагирования на территории Украины, то там показано, что на Закарпатье могут быть глобальные землетрясения. Они уже и были. Местные эффекты даже достигали 8 баллов“, - сообщил геофизик.

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Напомним, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индии, сообщает Геологическая служба США. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,2 находился на глубине более 50 километров в 48 км от Чурачандпура.

Также, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,8 находился в районе острова Ян-Майен между Гренландским и Норвежским морями.