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Убийство Гандзюк: В Херсоне задержали Павловского

Комментариев: 1
Павловский является экс-помощником депутата от БПП Паламарчука.
Подозреваемый задержан в Херсоне
Подозреваемый задержан в Херсоне
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В Херсоне правоохранители задержали Игоря Павловского по подозрению в причастности к убийству антикоррупционной активистки и исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщают Українські Новини cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что чиновник был задержан в субботу, 10 ноября, в Херсоне. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, 6, 11, 12; ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса.

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Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом Павловского без права залога.

Стоит отметить, что Павловский ранее был помощником депутата Верховной Рады Украины Николая Паламарчука (Блок Петра Порошенко).

Как сообщалось, 9 ноября, Украинский волонтер Роман Синицын заявил, что активисты гражданской инициативы Кто заказал Екатерину Гандзюк? уже знают личности заказчиков нападения на сотрудницу Херсонского горсовета, в результате которого она скончалась в больнице.

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Напомним, активистка, сотрудница Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. 

7 ноября в Херсоне националисты из С14 забросали файерами и разрисовали дом Игоря Павловского, который является помощником народного депутата Николая Паламарчука, связываемого с убийством активистки Екатерины Гандзюк. 

Ранее, 6 ноября, в Верховной Раде глава Национальной полиции Сергей Князев обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на Гандзюк. Позднее во время выступления в сессионном зале Рады по расследованию убийства, Юрий Луценко вступил в словесную перепалку с представителями фракции Самопомич.

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Теги: убийство Гандзюк, Херсон
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Комментариев (1)
ЛЮСТРАТОР    12.11.2018, 17:24
Оценка:  0
ЛЮСТРАТОР
та шо ж цэ такэ? з якых то пир свои своих мочыты сталы?
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