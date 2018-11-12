Зависть. Луценко назвал главную проблему украинцев

Самой большой проблемой страны является зависть к чужому успеху, считает генпрокурор. Из-за этого люди не хотят рассказывать о своем успехе.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал главной проблемой украинцев коррупцию и зависть к успешным людям.

Такую идею он высказал на заседании Совета регионального развития в понедельник, 12 ноября, в Киеве, пишет Украинская правда.

Читай также: Луценко считает, что Украина практически проиграла информвойну России “Последней же проблемой нашей страны - возможно, даже самой большой, - я считаю жабу, огромную украинский тварюку, которая задавила миллионы. И я вовсе не шучу“, - заявил Луценко. “Последней же проблемой нашей страны - возможно, даже самой большой, - я считаю жабу, огромную украинский тварюку, которая задавила миллионы. И я вовсе не шучу“, - заявил Луценко.

“Мне кажется самой большой проблемой страны, поднимающейся сейчас в своем развитии, является зависть к чужому успеху. Я фактически не знаю ни одного человека в стране - я сейчас не о политиках - ни одного спортсмена, ни одного журналиста, ни литератора, ни деятеля любой сферы, которому аплодируют за его успех и стараются быть еще более успешным“, - добавил он.

По мнению Луценко, “каждый, кто успешен в нашей стране, подвергается такому остракизму, что уже никому не хочется рассказывать о своих успехах“.

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“Страна меняется, но прославляют не тех, кто ее меняет, а тех, кто все оплевывает и проклинает. Мне кажется это большой проблемой ...“ - сказал генпрокурор.

Отметим, пока Луценко выступал на заседании Совета регионального развития, под ГПУ проходил митинг националистов с требованием о его отставке.