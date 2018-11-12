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Зависть. Луценко назвал главную проблему украинцев

Комментариев: 18
Самой большой проблемой страны является зависть к чужому успеху, считает генпрокурор. Из-за этого люди не хотят рассказывать о своем успехе.
Самой большой проблемой украинцев Луценко считает "жабу"
Самой большой проблемой украинцев Луценко считает "жабу"
Аргументы и факты

Генпрокурор Юрий Луценко назвал главной проблемой украинцев коррупцию и зависть к успешным людям.

Такую идею он высказал на заседании Совета регионального развития в понедельник, 12 ноября, в Киеве, пишет Украинская правда.

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“Последней же проблемой нашей страны - возможно, даже самой большой, - я считаю жабу, огромную украинский тварюку, которая задавила миллионы. И я вовсе не шучу“, - заявил Луценко.

“Мне кажется самой большой проблемой страны, поднимающейся сейчас в своем развитии, является зависть к чужому успеху. Я фактически не знаю ни одного человека в стране - я сейчас не о политиках - ни одного спортсмена, ни одного журналиста, ни литератора, ни деятеля любой сферы, которому аплодируют за его успех и стараются быть еще более успешным“, - добавил он.

По мнению Луценко, “каждый, кто успешен в нашей стране, подвергается такому остракизму, что уже никому не хочется рассказывать о своих успехах“.

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“Страна меняется, но прославляют не тех, кто ее меняет, а тех, кто все оплевывает и проклинает. Мне кажется это большой проблемой ...“ - сказал генпрокурор.

Отметим, пока Луценко выступал на заседании Совета регионального развития, под ГПУ проходил митинг националистов с требованием о его отставке.

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Теги: Украина, Луценко, успех, украинцы, зависть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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Курилы-Япония    12.11.2018, 18:36
Оценка:  +1
Курилы-Япония
мб зависть к успешным ВОРАМ?
Курилы-Япония    12.11.2018, 18:37
Оценка:  +1
Курилы-Япония
так там не зависть, а скорей ненависть
MNI1957    12.11.2018, 18:33
Оценка:  +3
MNI1957
главная проблема Украинцев это вы,власть
bitumen    12.11.2018, 18:30
Оценка:  +2
bitumen
Юра таки поц. :-)
Адекваты    12.11.2018, 18:22
Оценка:  +2
Адекваты
Но парадокс в том,что успешные люди точно такие же завистливые как и бедные.Не надо богатых ангелами представлять!!Вы сами поставили 80% украинцев в такие условия,что они работая сейчас или раньше ,стали нищими!!!Даже имея ума палаты и высшее образование!!
Адекваты    12.11.2018, 18:23
Оценка:  0
Адекваты
И сколько сотен тысяч успешных малых и средних бизнесов закрылись из-за ваших невыносимых условий ведения...
farfalle    12.11.2018, 18:14
Оценка:  -2
farfalle
Самая большая проблема - это инфантильность и упертость...
atos    12.11.2018, 18:10
Оценка:  +4
atos
Ни хрена Юра ты не прав, самая большая проблема украинцев, в том, что у них нет лидера (правильного, честного, патриотичного), общих целей, общего стремления и каждый как мыша сам себе. И клептоманы, которые сейчас у руля, это поняли и активно этим пользуются.
farfalle    12.11.2018, 18:09
Оценка:  +3
farfalle
Тоже мне, открыл Америку...
ГТ    12.11.2018, 18:02
Оценка:  +2
ГТ
А може проблема в тому, що у країни генеральний прокурор без юридичної освіти, який так і не може визначитись хто він - соціаліст, демократ, націоналіст?
fimatut    12.11.2018, 17:54
Оценка:  0
fimatut
Главная проблема отсуствие Гордости (Гордыни)
ВосставшийИзБана    12.11.2018, 17:57
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Гордыня - это грех. Я бы сказал - заниженная самооценка, незнание своей истории и культуры, своих традиций, неверие в свои силы, замкнутость на себе и своей семье.
ВосставшийИзБана    12.11.2018, 17:52
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"Я фактически не знаю ни одного человека в стране - я сейчас не о политиках - ни одного спортсмена, ни одного журналиста, ни литератора, ни деятеля любой сферы, которому аплодируют за его успех и стараются быть еще более успешным"

Ну, такой у Юры круг общения. Подобное притягивает подобное.
ВосставшийИзБана    12.11.2018, 17:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так что все, что он написал - это он о себе и о тех, кто во власти. И Вообще, как писал Ленин: "Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа".
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