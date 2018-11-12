Порошенко анонсировал изменения в Конституцию о статусе Крыма

Изменения предполагают право крымскотатарского народа на самоопределение.

Текст предполагаемых изменений о статусе Крыма уже представлен УНИАН

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Киеве на конференции зачитал перед делегатами Курултая письмо Петра Порошенко, в котором говорится, что вскоре Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма.

Читай также: Марчук рассказал о предложениях решить вопрос Донбасса через отказ от Крыма

“Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине“, - отметил Порошенко, передает Крым.Реалии.

Президент также поблагодарил делегатов, которые не побоялись приехать в Киев.

Отметим, что рабочая группа Конституционной комиссии Украины уже презентовала текст предлагаемых изменений о статусе АР Крым. Изменения предполагают право коренного народа полуострова на самоопределение в составе украинского государства.

Читай также: Медведчук рассказал о возможном решении конфликта на Донбассе

Ранее, президент заявил, что в связи с фейковыми выборами на Донбассе необходимо подготовить отдельные изменения в Конституцию по децентрализации, а конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, оставить в парламенте.

Напомним, 11 ноября директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович заявил, что после освобождения территорий Донбасса и Крыма декоммунизация региона должна быть быстрой и решительной.