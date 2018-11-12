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Порошенко анонсировал изменения в Конституцию о статусе Крыма

Комментариев: 4
Изменения предполагают право крымскотатарского народа на самоопределение.
Текст предполагаемых изменений о статусе Крыма уже представлен
Текст предполагаемых изменений о статусе Крыма уже представлен
УНИАН

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Киеве на конференции зачитал перед делегатами Курултая письмо Петра Порошенко, в котором говорится, что вскоре Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма.

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“Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине“, - отметил Порошенко, передает Крым.Реалии.

Президент также поблагодарил делегатов, которые не побоялись приехать в Киев.

Отметим, что рабочая группа Конституционной комиссии Украины уже презентовала текст предлагаемых изменений о статусе АР Крым. Изменения предполагают право коренного народа полуострова на самоопределение в составе украинского государства.

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Ранее, президент заявил, что в связи с фейковыми выборами на Донбассе необходимо подготовить отдельные изменения в Конституцию по децентрализации, а конституционные изменения, в которых есть упоминание об особом порядке местного самоуправления для ОРДЛО, оставить в парламенте. 

Напомним, 11 ноября директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович заявил, что после освобождения территорий Донбасса и Крыма декоммунизация региона должна быть быстрой и решительной.

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Теги: Крым, аннексия, Конституция, Порошенко
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Комментариев (4)
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atos    12.11.2018, 18:19
Оценка:  0
atos
Петя, а что значит "право коренного народа полуострова на самоопределение"??? Что они ещё не самоопределились?
Адекваты    12.11.2018, 18:18
Оценка:  +1
Адекваты
А чего это он украинцев крымских обижает?Их в Крыму 15%,а татар только 10%
atos    12.11.2018, 18:20
Оценка:  0
atos
Стесняюсь спросить, а кто остальные 75%,?
Gaib    12.11.2018, 18:40
Оценка:  0
Gaib
это как Порох как то сказал , что из тех кто воюет за ДНР 50% русские. Вопрос о том кто другие 50% как то не поднимали
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