Во Львовской области корью заболели почти 500 человек за неделю

Среди заболевших 373 ребенка до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от пяти до девяти лет, из них 78% были вакцинированы.

Во Львовской области 489 человек заболели корью на прошлой неделе. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает пресс-служба Львовского областного лабораторного центра Минздрава.

"Среди заболевших 373 ребенка до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от пяти до девяти лет, из них 78% были вакцинированы. Госпитализированы 323 человека", - говорится в сообщении.

По информации лабораторного центра, за прошедшую неделю в области зарегистрировано десять вспышек заболевания в общеобразовательных школах, из них 55 школ - во Львове.

Кроме областного центра, всего заболевание распространено в Пустомытовском, Яворовском, Перемышлянском, Жовковском, Стрыйском и Дрогобычском районах.

Как отчитались в центре, за прошедшую неделю в области вакцинировали против кори 1308 человек.

Ранее в четырех школах в окрестностях Львова из-за кори приостановили учебный процесс. В частности, занятия прекратились в школах сел Рудное, Лапаевка и в двух заведениях Зимней Воды.

Также сообщалось, что с начала 2018 года корью в Украине заболели 36 тысяч 455 человек – 14 тысяч 111 взрослых и 22 тысячи 344 ребенка.

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