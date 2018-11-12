Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львовской области корью заболели почти 500 человек за неделю

Комментариев: 1
Среди заболевших 373 ребенка до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от пяти до девяти лет, из них 78% были вакцинированы.
Заболеваемость корью не снижает обороты в Украине
Заболеваемость корью не снижает обороты в Украине
Скриншот

Во Львовской области 489 человек заболели корью на прошлой неделе. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает пресс-служба Львовского областного лабораторного центра Минздрава.

"Среди заболевших 373 ребенка до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от пяти до девяти лет, из них 78% были вакцинированы. Госпитализированы 323 человека", - говорится в сообщении.

По информации лабораторного центра, за прошедшую неделю в области зарегистрировано десять вспышек заболевания в общеобразовательных школах, из них 55 школ - во Львове.

Кроме областного центра, всего заболевание распространено в Пустомытовском, Яворовском, Перемышлянском, Жовковском, Стрыйском и Дрогобычском районах.

Как отчитались в центре, за прошедшую неделю в области вакцинировали против кори 1308 человек.

Ранее в четырех школах в окрестностях Львова из-за кори приостановили учебный процесс. В частности, занятия прекратились в школах сел Рудное, Лапаевка и в двух заведениях Зимней Воды.

Также сообщалось, что с начала 2018 года корью в Украине заболели 36 тысяч 455 человек – 14 тысяч 111 взрослых и 22 тысячи 344 ребенка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, дети, Львовская область, Минздрав, заболевание, болезнь, инфекция, корь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Адекваты    12.11.2018, 18:30
Оценка:  0
Адекваты
30 лет почти независимости,никогда эпидемий кори не было при одинаковой ежегодной недостаточной привитости.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь