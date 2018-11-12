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Порошенко заявил о перевыполнении радиостанциями языковых квот

Комментариев: 1
Общий объем украинских песен в эфире общенациональных радиостанций составляет 54%, сообщил президент.
Квоты украиноязычных песен на радио перевыполняются на 24%
Квоты украиноязычных песен на радио перевыполняются на 24%
Армія FM

Отечественные радиостанции ежедневно перевыполняют квоты украиноязычных песен на 24%. Об этом говорится на странице президента Украины Петра Порошенко в соцсети Twitter.

Отмечается, что квоты на радио действуют уже два года, с тех пор как президент утвердил изменения в закон Украины О телевидении и радиовещании (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах).

"И в течение этих двух лет радиостанции перевыполняют установленную законом квоту на 24%. Общий объем украинских песен в эфире общенациональных радиостанций составляет 54%", - написал Порошенко.

 

 

Напомним, 8 ноября в Украине начался финальный этап введения квот на украиноязычные песни и программы на радио.

Ранее сообщалось, что доля украинского языка на региональных и спутниковых украинских телеканалах составляет более 75%.

 

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Теги: музыка, Порошенко, украинский язык, украинские песни, квоты, украинская музыка, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
flacon9havi    12.11.2018, 18:47
Оценка:  0
flacon9havi
Бачу, бігмірека це не обходить.
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