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В Луганской области место Ленина установили памятник Чиполлино

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В Марковке Луганской области вместо снесенного памятника Ленину установили памятник Чиполлино.
Край славится луком
Край славится луком
facebook.com/kyrylo.galushko

В поселке Марковка Луганской области вместо статуи Ленину установили памятник главному герою мультфильма Чиполлино. Об этом сообщил пользователь Кирилл Галушко на своей странице в Facebook в понедельник, 12 ноября.

Он отметил, что этот край славится выращиванием лука.

"Апофеоз Декоммунизации. В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена", - говорится в сообщении.

В Полтавской области повалили памятник Ленину

Ранее горсовет Семеновского района Черниговской области через электронный аукцион продали бронзовый памятник Ленину весом 2,5 тонны.

 

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Теги: памятники и монументы, Ленин, памятник, Луганская область, памятник Ленину, Декоммунизация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    12.11.2018, 19:05
Оценка:  0
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