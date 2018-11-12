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Во Львове начали эвакуацию автомобилей, которые блокируют движение

Комментариев: 1
Эвакуированные автомобили будут держать на спецплощадках до года. Затем примут решение насчет дальнейших действий.
Во Львове эвакуируют брошенные авто
Во Львове эвакуируют брошенные авто

Во Львове работники управления безопасности города начали эвакуацию брошенных автомобилей, которые нарушают правила благоустройства и мешают движению. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

На данный момент известно о 67 адресах, где длительное время размещены брошенные машины.

Как сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак, машины вернут владельцам после уплаты штрафов, - или же утилизируют как бесхозяйственное имущество.

Начальник управления безопасности города Юрий Диль уточнил, что эвакуированные авто будут держать на спецплощадках до года, а затем будут принимать решение насчет дальнейших действий.

Он добавил, что по заявлениям администраций во Львове почти 70 брошенных авто, а по сообщениям местных жителей - около 400.

В случае обращения владельца после эвакуации в управление безопасности города его ожидает: штраф за админправонарушения - 255 грн, штраф за услуги эвакуатора - 720 грн, и штраф за пребывание на штрафплощадке - 144 грн за сутки в течение первой недели, затем - по 24 грн за сутки.

 

 

Напомним, в Украине с 27 сентября вступили в силу новые правила парковки автомобилей.

Ранее сообщалось, что Киев введет крупные штрафы за незаконную парковку. За брошенное авто в неположенном месте придется заплатить более 1000 гривен.

 

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Теги: автомобили, Львов, транспорт, парковка, штраф, эвакуатор, эвакуация, штрафы, парковки, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SWATFANAT    12.11.2018, 19:56
Оценка:  +1
SWATFANAT
Лохи раздуплились, что это стоят деньги и понеслось))
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