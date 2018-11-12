Юлия Тимошенко: снизить цены на газ - это наше первое задание, которое будет выполнено после выборов

На следующий же день после президентских выборов поборы с украинцев будут прекращены, и люди будут получать газ отечественной добычи.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции в Ивано-Франковске, говорится на сайте партии.

“После президентских выборов украинский газ будет направлен на нужды граждан, и они будут платить за него вдвое меньше, чем сейчас. Это не популизм и не утопия. Для этого нужна лишь политическая воля, ведь все решения о повышение цены могут быть отменены президентом“, – заверила лидер “Батькивщины“.

Она напомнила, что четыре с половиной года назад весь газ украинской добычи шел на нужды населения. Украинского газа вполне хватает для обеспечения бытовых потребностей наших граждан, и стоить он должен максимум 90 долларов за тысячу кубометров.

Тимошенко напомнила, что действие меморандума, который подписали с МВФ в 2008 году, завершилось с подписанием новой программы сотрудничества с Фондом. А по официальному сообщению самого Международного валютного фонда, в структуре внешнего долга Украины ни копейки, которую позаимствовало правительство Тимошенко, с 2012 года нет.

“Возьмите платежку за газ в 2009 году, когда действовал меморандум с МВФ и работал газовый контракт, и сравните ее с соответствующей платежкой, которая есть сегодня по “хорошему контракту Петра Порошенко“ и по его меморандуму с МВФ. Так там разница составляет в гривнах в 9-10 раз“, - отметила лидер “Батькивщины“.