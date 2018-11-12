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Юлия Тимошенко: снизить цены на газ - это наше первое задание, которое будет выполнено после выборов

Комментариев: 8
Юлия Тимошенко: снизить цены на газ - это наше первое задание, которое будет выполнено после выборов
Alexander Prokopenko

На следующий же день после президентских выборов поборы с украинцев будут прекращены, и люди будут получать газ отечественной добычи.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции в Ивано-Франковске, говорится на сайте партии.

“После президентских выборов украинский газ будет направлен на нужды граждан, и они будут платить за него вдвое меньше, чем сейчас. Это не популизм и не утопия. Для этого нужна лишь политическая воля, ведь все решения о повышение цены могут быть отменены президентом“, – заверила лидер “Батькивщины“.

Она напомнила, что четыре с половиной года назад весь газ украинской добычи шел на нужды населения. Украинского газа вполне хватает для обеспечения бытовых потребностей наших граждан, и стоить он должен максимум 90 долларов за тысячу кубометров.

Тимошенко напомнила, что действие меморандума, который подписали с МВФ в 2008 году, завершилось с подписанием новой программы сотрудничества с Фондом. А по официальному сообщению самого Международного валютного фонда, в структуре внешнего долга Украины ни копейки, которую позаимствовало правительство Тимошенко, с 2012 года нет.

“Возьмите платежку за газ в 2009 году, когда действовал меморандум с МВФ и работал газовый контракт, и сравните ее с соответствующей платежкой, которая есть сегодня по “хорошему контракту Петра Порошенко“ и по его меморандуму с МВФ. Так там разница составляет в гривнах в 9-10 раз“, - отметила лидер “Батькивщины“.

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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    12.11.2018, 20:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
На всякий случай напомню, что наш конституционный суд заявил, что выполнять предвыборные обещания не обязательно.
Woodbrother    12.11.2018, 19:58
Оценка:  +2
Woodbrother
Все помнят это снижение с 60 у.е до 650 у.е. одним взмахом руки на кремле. Отсюда начались все беды страны. А ведь если бы не Вона, может и войны сейчас небыло бы. На сильное в экономическом и политическом плане государство никто не нападает. Нападают только на слабых .
SWATFANAT    12.11.2018, 19:53
Оценка:  +2
SWATFANAT
Снизить цену на газ ты можешь только на свой который выходит из нижнего отверстия))))
sebax    12.11.2018, 19:47
Оценка:  +5
sebax
Доллар еще по 8 пообещай
Uldrih    12.11.2018, 19:49
Оценка:  +2
Uldrih
ближе к весне пообещает
Woodbrother    12.11.2018, 20:00
Оценка:  -1
Woodbrother
Колбасу по 2,20 и всем бабушкам вторую молодость. Какой только дури не пообещает, лиш бы власть прихватить. В прошлый раз охмуряла жителей села - не помогло. В этот раз занялась горожанами.
sebax    12.11.2018, 19:46
Оценка:  +4
sebax
Как ты задолбала со своим газом уже всех, Юлия Владимировна
Uldrih    12.11.2018, 19:46
Оценка:  +2
Uldrih
«Если говорить неправду достаточно долго, достаточно громко и достаточно часто, люди начнут верить.»
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