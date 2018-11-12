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В Шепетовке закрывают школы из-за отсутствия тепла

Комментариев: 3
Отопительный сезон в городе из Хмельницкой области оказался на грани срыва, как в Смеле и Кривом Роге.
Ряд украинских городов в морозы оказались без тепла
Ряд украинских городов в морозы оказались без тепла
shepetivka.com.ua
На внеочередном заседании заседание исполнительного комитета горсовета Шепетовки Хмельницкой области в понедельник, 12 ноября, было принято решение о приостановке занятий в школах из-за отсутствия отопления. Об этом сообщается на сайте горсовета.
 
 
"Члены исполкома рассмотрели вопрос о временном приостановлении образовательного процесса в СОШ № 1 (кроме филиала начального звена в ДОУ № 11), СОШ № 4, СОШ № 2, УВК № 2 школы-гимназии. Решение о приостановлении обучения в этих школах было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до 0 и задержки в запуске уже подключенных модульных котельных", - говорится в сообщении.
 
Образовательный процесс приостановлен с 13 ноября до стабилизации ситуации. 

В то же время, председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Шепетовка, как и Смела Черкасской области, остались без отопления, сообщает пресс-служба КГГА.

Как известно, также без отопления остается часть полумиллионного Кривого Рога. Там местные жители устроили "газовый майдан" у стен Криворожгаза.

 

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Теги: отопление, школа, отопительный сезон, Хмельницька область, Шепетовка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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SWATFANAT    12.11.2018, 19:51
Оценка:  +1
SWATFANAT
И, что-то активистов онанистов, как ветром сдуло, вот если АЗС или дом, где-то строят, то там можно по быковать, там денюжка, а тут полный голяк)
fkrfyfan    12.11.2018, 19:39
Оценка:  +2
fkrfyfan
Зато педя конституцию собирается поменять, а вы здесь со всякой мелочью
МАРИНА***КЛИМОВА    12.11.2018, 19:48
Оценка:  +2
МАРИНА***КЛИМОВА
Приходит время пожинать "европейские ценности от дяди Пети"(
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