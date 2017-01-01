Крымские татары провели Курултай впервые за 4 года

Впервые за четыре года делегаты Курултая собрались, чтобы решить, как высший законодательный орган крымских татар будет работать в условиях аннексии.

В Киеве крымские татары в понедельник, 12 ноября, провели съезд представителей крымскотатарского народа (Курултая) впервые за последние четыре года. Около 100 его делегатов собрались в столице Украины, чтобы решить, как высший законодательный орган крымских татар будет работать в условиях аннексии полуострова, сообщает Сегодня.ua.

Указано, что последний раз высший представительный орган крымскотатарского народа собирался в Крыму. На съезде в Киеве организаторы встречи просили не показывать лица делегатов из аннексированного Крыма, чтобы, возвращаясь домой, они не подвергались опасности.

Как сообщается, Курултай собрался в формате конференции, которая не требует кворума: в Киев рискнули приехать менее сотни делегатов. Один из насущных вопросов - каденция избранных.

Народный депутат и уполномоченный президента по вопросам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев уверяет - права делегатов непреклонны.

"Делегаты Курултая слагают свои полномочия только после избрания нового состава Курултая и на первой сессии нового курултая. А поскольку проводить выборы демократические и созвать новый Курултай у нас нет никакой возможности, то можно считать, что полномочия делегатов нынешнего Курултая автоматически пролонгированы", - рассказал он.

Ожидается, что приехавшие будут решать, что делать с 18 коллегами-коллаборационистами, которые сотрудничают с так называемой "властью" аннексированного Крыма. Предлагают два сценария - либо выдворить из рядов, либо игнорировать из-за меньшинства. Но главная цель конференции - изменить регламент так, чтобы Курултай смог работать и во время аннексии.

"Делегаты делают заявления исключительно от себя, в то же время они предлагают, чтобы разработать процедуру и механизмы, которые бы оказывали и этим и последующим решениям полную легитимность. Призывают Меджлис подготовить изменения в регламент Курултая и предлагают их всем делегатам действующего Курултая поддержать их личными подписями", - сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

Отмечается, что крымские татары рассматривают возможность принятия решений Курултаем путем личной подписи или интернет-голосованием депутатов.

В понедельник президент Петр Порошенко передал делегатам Курултая письмо, в котором заверил, что изменения в Конституцию относительно статуса Крыма рассмотрят в ближайшее время. Послание главы государства зачитал Рефат Чубаров.

Ранее представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук заявил, что властям Украины поступают неофициальные предложения об урегулировании ситуации на Донбассе за счет снятия "вопроса Крыма".

Также сообщалось, что в Симферополе суд арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова, в квартире которого накануне около трех часов ночи сотрудники ФСБ проводили обыски.

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