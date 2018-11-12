В Херсоне отсутствует отопление в 31 школе и детсадах

В 31 учебном заведении Херсона отсутствует теплоснабжение. Воспитанникам школ и детсадов позволили пропускать занятия.

В херсонских школах до сих пор нет тепла kherson.net.ua

В Херсоне отсутствует теплоснабжение в 31 учебном заведении. Причина - большие долги потребителей АО Херсонская ТЭЦ, в результате чего предприятие не получило лимиты на газ, сообщает в понедельник, 12 ноября, пресс-служба городского управления образования.

"Без теплоснабжения остаются учебные заведения города, которые обслуживаются Херсонской ТЭЦ (школы: №4, 7, 28, 29, 31, 32 (младшая школа), 33, 36, 48, 53, Физико-технический лицей, Центр образования молодежи, спецшкола №1. Детские сады: №7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87. Учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества, Дворец детей и юношества, центр внешкольной работы)", - говорится в сообщении.

В связи с этим управление образования рекомендовало руководителям учебных заведений сократить уроки и установить в учебных аудиториях обогреватели.

"Школьные комиссии должны срочно провести проверку состояния электрооборудования в учреждениях. Участники образовательного процесса в связи с подключением обогревательных устройств должны пройти целевой инструктаж по пожарной безопасности. Дети, которые на время отсутствия теплоснабжения, не будут посещать вышеуказанные школы и сады, будут считаться отсутствующими с уважительных причин", - отметили в мэрии.

Как сообщается, директора учебных заведений отправили письма руководству ТЭЦ с требованием подать теплоноситель, поскольку у них нет долгов за центральное теплоснабжение.

Ранее в Шепетовке Хмельницкой области приняли решение закрыть школы из-за отсутствия теплоснабжения.

Также сообщалось, что в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела Черкасской области приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.

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