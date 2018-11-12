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Стало известно, кто вынес драгоценности из ЦУМа в Донецке

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Похитителем десяти килограммов ювелирных изделий из Центрального универмага Донецка оказался сотрудник ЦУМа.
Донецкий ЦУМ обокрал сотрудник универмага
Донецкий ЦУМ обокрал сотрудник универмага
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Злоумышленником, который украл ювелирные изделия на сумму более 1,8 млн долларов США из Центрального универмага неподконтрольного украинской власти Донецка, оказался сотрудник ЦУМа. Об этом со ссылкой на данные сепаратистов сообщает в понедельник, 12 ноября, издание Остров.

Отмечено, что фигурант был сотрудником ЦУМа и был осведомлен о работе системы безопасности торгового центра.

"Злоумышленник вывел из строя записывающее устройство и систему сигнализации. После чего собрал более полутора тысяч золотых украшений в полиэтиленовые пакеты и покинул место преступления", - говорится в сообщении.

Известно также, что похищенное мужчина разделил на две части и закопал в двух тайниках на территории города.

Напомним, 31 октября в здании ЦУМа обнаружили крупную кражу. Неизвестные обокрали два отдела с ювелирными украшениями: забрали десять килограмм золота, бриллианты и денежные средства, находившиеся в кассах торговых объектов.

Перед этим сообщалось, что на Донбассе был задержан мужчина, пытавшийся провезти на неподконтрольные Украине территории 3,6 кг серебра и 20 мобильных телефонов.

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Теги: Донецк, ограбление, кража, драгоценности, ювелирные изделия, донбасс, ЦУМ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
colavova    12.11.2018, 22:01
Оценка:  0
colavova
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