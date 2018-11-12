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В Полтаве девочку контузило в стоматологическом кабинете

Комментариев: 1
У школьницы диагностировали баротравму. Родители пострадавшей не выдвигали никаких претензий к врачам.
Девочка получила контузию в стоматологическом кабинете
Девочка получила контузию в стоматологическом кабинете
Вечерние ведомости

В Полтаве в школе №22 взорвалась стоматологическая установка, в результате чего маленькая девочка получила контузию. Об этом заявил начальник департамента здравоохранения Полтавского городского совета Сергей Котов, информирует Сайт города Полтавы.

Котов рассказал, что в школе стояло устаревшее оборудование, еще советского образца, где компрессор под давлением давая воду, которая содержится в специальной бутылке, позволяет обрабатывать зуб. Бутылка взорвалась и травмировала ребенка – 10-летняя школьница получила контузию.

Чиновник пообещал, что департамент здравоохранения займется этой проблемой. В момент взрыва в стоматологическом кабинете находились врачи, медсестра и маленькая пациентка. Сообщается, что медсестра пострадала тоже и угодила в больницу вместе с девочкой.

У школьницы диагностировали баротравму. Котов добавил, что родители пострадавшей не выдвигали никаких претензий к врачам.

Ранее в Одессе на голову мужчине, который шел по улице, с высоты второго этажа упал камень, который откололся от фасада аварийного дома.

 

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Теги: дети, ребенок, Полтава, девочка, стоматология, стоматолог, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Николай    12.11.2018, 22:01
Оценка:  0
Николай
Так Советское кресло, и мужику на голову упал кусок Советского дома , надо объявлять санкции Советскому союзу, и не говорите что его уже не существует, я вам не верю, вы все врете!!!)))
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