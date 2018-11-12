Порошенко обсудил с Перри Северный поток-2

Президент отметил успешную реализацию ряда совместных украинско-американских проектов в ядерной энергетике.

Президент Украины Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри обсудили вопросы украинско-американского стратегического энергетического диалога и противодействие проекту Северный поток-2. Как сообщает администрация главы украинского государства, стороны обсудили вопросы сотрудничества США с Украиной в сфере энергетики.

"Президент отметил успешную реализацию ряда совместных украинско-американских проектов в ядерной энергетике, а также поставки американского угля в Украину. Глава государства подтвердил заинтересованность в привлечении в нашу страну современных американских технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа", - говорится в сообщении.

Также была отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту Северный поток-2, а также диверсификации источников поставки энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США.

Ранее суд в Швейцарии принял решение запретить компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG проводить любые выплаты в адрес российского Газпрома.

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