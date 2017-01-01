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Под Одессой держали в рабстве почти 100 человек

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В Одесской области почти 100 людей заставляли работать на сельхозработах в поле по 13 часов бесплатно, непокорных избивали.

В Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook вечером 12 ноября.
 
По его словам, в ходе обысков полиция изъяла у задержанных оружие и автомобили, среди них – Mercedes и BMW, и миллион гривен наличными.
 
"Семейная пара, обоим по 38 лет, гражданин Грузии и гражданка Украины, организовали в Одесской области сельхозпредприятие, на котором несколько лет бесплатно работало около сотни человек", – написал Князев.
 
Людей обманом заманивали на работу специальные вербовщики, которые находили их преимущественно на железных дорогах. "Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату 450-500 гривен в день, жилье и питание. География поиска жертв – 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 гривен", – отметил глава Нацполиции.
 
На месте у пострадавших забирали документы и телефоны и заставляли работать в поле по 13 часов, непокорных избивали.
 
Задержали преступников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв, двух пострадавших доставили в больницу Одессы, другие проходят медобследование в Киеве.



В Черниговской области на границе задержали работорговцев
 
Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается около 300 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства. Украина занимает 49 позицию из 167 стран мира в рейтинге распространенности современного рабства.

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Теги: полиция, Одесская область, рабы, рабство
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Источник: korrespondent.net

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