Итоги 12 ноября: Холодные бунты и съезд крымских татар

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Кривом Роге люди из-за отсутствия отопления жгли шины 1kr.ua

Города Украины страдают от отсутствия отопления, люди жгут шины на площадях; крымские татары провели съезд в Киеве. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Стокгольмский арбитраж объединил иски Газпрома и Нафтогаза в одно дело

Стокгольмский арбитраж объединил иски Нафтогаза и Газпрома в рамках нового процесса. Общая сумма требований Нафтогаза составляет 12 млрд долларов (включая проценты). В частности, Нафтогаз требует пересмотреть транзитный тариф на 2018 и 2019 годы, “поскольку такое право предусмотрено контрактом“.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 40

Президент США Дональд Трамп экстренно ввел в штате Калифорния особый режим в связи со стихийным бедствием. По последним данным, жертвами масштабных лесных пожаров стали 42 человека. Более 200 числятся пропавшими без вести.

В Смеле и Шепетовке из-за отсутствия отопления закрыли школы

В городе Смела Черкасской области 11 школ приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение из-за отсутствия тепла. В городе без отопления остаются 11 школ и 12 детсадов.В детских садах подключили калориферы, которые отапливают комнаты.

В Шепетовке Хмельницкой области также приняли решение о приостановке занятий в школах из-за отсутствия отопления. Образовательный процесс приостановлен до стабилизации ситуации.

Также отсутствует теплоснабжение и в 31 учебном заведении Херсона.

В Кривом Роге из-за отсутствия тепля жители жгли шины

Жители Кривого Рога подожгли шины перед входом в центральный офис Криворожгаза. Горожане пришли под здание предприятия требовать, чтобы Криворожгаз не препятствовал запуску котельных Криворожской теплоцентрали.

В Криворожгазе заявили, что Теплоцентраль не получила номинации газа. Компания не вывела на работу своих сотрудников, заявив об угрозе их жизни.

В городе сложилась сложная ситуация с отопительным сезоном. Газовый монополист отказался поставлять топливо на котельные Теплоцентрали, игнорируя решение горсовета.

Крымские татары впервые за четыре года провели Курултай

В Киеве крымские татары провели съезд представителей крымскотатарского народа (Курултая) впервые за последние четыре года. Около 100 его делегатов собрались в столице Украины, чтобы решить, как высший законодательный орган крымских татар будет работать в условиях аннексии полуострова.

Курултай собрался в формате конференции, которая не требует кворума: в Киев рискнули приехать менее сотни делегатов.

Убийство Гандзюк: В Херсоне задержали Павловского



В Херсоне правоохранители задержали Игоря Павловского по подозрению в причастности к убийству антикоррупционной активистки и исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк.



Стоит отметить, что Павловский ранее был помощником депутата Верховной Рады Украины Николая Паламарчука (Блок Петра Порошенко).

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