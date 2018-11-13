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Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, ранен один боец ВСУ

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В понедельник сепаратисты дважды стреляли из запрещенного "Минском" орудия. С начала текущих суток обстрелов не было.
На Донбассе за сутки зафиксировали девять обстрелов
На Донбассе за сутки зафиксировали девять обстрелов
mil.gov.uа

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В течение минувших суток сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщили во вторник, 13 ноября, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что дважды сепаратисты применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

“В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение“, – говорится в сводке на странице штаба ООС.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.

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“Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов. Огневые налеты с применением минометов калибра 82-мм, оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вольный, находящихся на Попаснянском направлении“, – сказано в сводке.

По данным украинской разведки, один противник был уничтожен, еще двое - ранены.

“С начала суток враг огневой активности не проявлял“, – добавили в пресс-центре штаба.

Напомним, за предыдущие сутки на Донбассе было зарегистрировано семь обстрелов.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Комментариев (2)
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deadwest    13.11.2018, 08:42
Оценка:  0
deadwest
Тем временем, задержанный на границе Брянской области украинский подполковник в отставке Георгий Абдиллаев заявил, что Киев готовил диверсии в Крыму. Видео с показаниями Абдиллаева опубликовал телеканал "Россия 24".
deadwest    13.11.2018, 08:43
Оценка:  0
deadwest
Ох и в неудобную позу сейчас поставят Киев.
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