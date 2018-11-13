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РФ хочет открыть представительство Крыма в Евросоюзе

Комментариев: 8
Таким образом в Кремле хотят "продвигать интересы" аннексированного полуострова в Евросоюзе.
Представительство хотят открыть в первой половине 2019 года
Представительство хотят открыть в первой половине 2019 года
flickr.coм

Сопредседатель российского Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров заявил, что в 2019 году Россия планирует открыть представительство аннексированного Крыма в Евросоюзе, которое хотят разместить в белгийском Брюсселе.

По словам Назарова, открыть представительство хотят в первой половине 2019 года, передает газета Известия.

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“Сейчас рабочая группа из европейских политиков, экспертов и общественных деятелей прорабатывает организационные вопросы“, - сказал сопредседатель ЯМЭФ.

Таким образом в Кремле хотят “продвигать интересы“ аннексированного полуострова в Евросоюзе. 

Напомним, 12 ноября сообщалось, что вскоре Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма. Изменения предполагают право крымскотатарского народа на самоопределение.

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Теги: Россия, Крым, аннексия, представительство, ЕС, Брюссель
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Комментариев (9)
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deadwest    13.11.2018, 10:31
Оценка:  0
deadwest
Тем временем в СМИ: разведка Украины готовила теракты в Крыму.
Woodbrother    13.11.2018, 10:38
Оценка:  0
Woodbrother
Новую методичку из кремля прислали
Адекваты    13.11.2018, 10:41
Оценка:  0
Адекваты
"Трамп проигнорировал Порошенко"
Woodbrother    13.11.2018, 10:51
Оценка:  0
Woodbrother
Трамп проигнорировал путена.
*******    13.11.2018, 10:17
Оценка:  0
*******
Агония началась
deadwest    13.11.2018, 10:32
Оценка:  0
deadwest
Планировали ли спецслужбы украины диверсии в Крыму? просто посмотрите на эту "страну", процветает бандеровская идеология, государство военной силой уничтожает несогласных, цензура, политические убийства и давление самыми отвратительными методами, попраны свобода и мораль, так что сомневаться в слова
Woodbrother    13.11.2018, 10:36
Оценка:  0
Woodbrother
Планировали ли спецслужбы россии диверсию в керчи? просто посмотрите на эту "страну", процветает нацистская идеология, государство военной силой уничтожает несогласных, цензура, политические убийства и давление самыми отвратительными методами, попраны свобода и мораль, так что сомневаться в слова
Woodbrother    13.11.2018, 10:17
Оценка:  -1
Woodbrother
Совсем на россии попрощались с мозгами. .
fulminate    13.11.2018, 10:14
Оценка:  +1
fulminate
А где будут открывать себе визы эти самые представители крыма? В Киеве по украинскому паспорту?
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