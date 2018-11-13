РФ хочет открыть представительство Крыма в Евросоюзе

Таким образом в Кремле хотят "продвигать интересы" аннексированного полуострова в Евросоюзе.

Представительство хотят открыть в первой половине 2019 года flickr.coм

Сопредседатель российского Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров заявил, что в 2019 году Россия планирует открыть представительство аннексированного Крыма в Евросоюзе, которое хотят разместить в белгийском Брюсселе.

По словам Назарова, открыть представительство хотят в первой половине 2019 года, передает газета Известия.

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“Сейчас рабочая группа из европейских политиков, экспертов и общественных деятелей прорабатывает организационные вопросы“, - сказал сопредседатель ЯМЭФ.

Таким образом в Кремле хотят “продвигать интересы“ аннексированного полуострова в Евросоюзе.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что вскоре Конституционная комиссия рассмотрит проект изменений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма. Изменения предполагают право крымскотатарского народа на самоопределение.