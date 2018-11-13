В Борисполе изъяли рекордную телефонную контрабанду

На данный момент определяется стоимость изъятого товара.

Сотрудниками Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Киевской таможни ГФС была замечена попытка ввезти на украинскую таможню около 12 тысяч мобильных телефоном, сотни USB-аксессуаров и к компьютерам.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной фискальной службы Украины.

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“В конце лета в Киевской таможни ГФС несколькими партиями авиатранспортом в адрес одного из отечественных предприятий поступил груз из Гонконга, который был размещен на склад временного хранения аэропорта Борисполь. Согласно товаросопроводительным документам в грузе перемещались личные вещи. Впоследствии к таможенникам обратился представитель брокерского агентства с просьбой об оформлении данного груза в таможенный режим транзит, как такой, что поступил в адрес предприятия-получателя ошибочно (стоит уточнить, что при транзитном перемещении груза предприятием не уплачиваются предусмотренные отечественным законодательством налоги на импорт)”, - указано в сообщении.

После проверки документов и сведений, представленных для таможенного контроля, таможенниками было решено провести комплекс контрольно-проверочных мероприятий, по результатам которых возникли подозрения, что в данном грузы вместо заявленных личных вещей перемещаются товары, данные о которых отсутствуют в сопроводительных документах.

Таможенники вызвали для объяснений представителей фирмы-получателя данного груза, однако они по приглашению не явились.

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“С учетом указанных обстоятельств, была проведена проверка, которая выявила, что груз, заявленный к перемещению как личные вещи, фактически является партией товаров, а именно мобильных телефонов и аксессуаров к ним, и к компьютерам. Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля). Груз изъят до вынесения судом решения по делам”, - добавили в ГФС.

Стоимость изъятого товара устанавливается.

Напомним, ранее в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали попытку контрабанды в Украину психотропных веществ из Российской Федерации.