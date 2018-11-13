В Днепре балерина упала со сцены во время спектакля

Артистка исполняла одну из главных ролей в спектакле Спящая красавица.

Инцидент произошел в театре оперы и балета dp.informator.ua

Во время спектакля в Днепропетровском театре оперы и балета вечером в понедельник, 12 ноября, со сцены упала балерина. Актрису госпитализировали.

Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что балерина исполняла одну из главных ролей в спектакле Спящая красавица.

Люди, находившиеся в зале, сообщали, что девушка упала со сцены в оркестровую яму. На помощь ей бросились и работники театра, и неравнодушные зрители.

Читай также: Труба пробила тело насквозь: драматург Каюмов погиб, упав в оркестровую яму

“Девушку вынесли на спинальных носилках и с шейным воротником. Скорая отвезла ее областную больницу имени Мечникова. Девушка была в сознании, держалась, как боец“, - рассказала журналистам Дарья Гречищева, пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области, ставшая свидетелем происшествия.

После небольшого антракта спектакль продолжился несмотря на происшествие. Упавшую актрису заменила другая.

По предварительной информации, у пострадавшей балерины диагностировали ушибы голени. Травм головы, спины, грудной клетки медики не обнаружили. Медики сообщают, что девушка сможет вернуться к работе уже через несколько дней.

Как сообщалось 11 ноября, в Одессе девушку смыло с пирса в море.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех?

Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook:

facebook.com/bigmir.net