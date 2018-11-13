Супрун рассказала о смертельной опасности пневмонии

По словам и.о. министра здравоохранения, каждые 20 секунд пневмония уносит жизнь одного ребенка.

В мире пневмония является причиной смертей около 16% детей в возрасте до 5 лет.

Об этом опасном заболевании написала в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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“Кашель, затрудненное дыхание, высокая температура (39 °) - одни из симптомов пневмонии, которая каждые 20 секунд уносит жизнь одного ребенка на планете. Пневмония является причиной смертей около 16% детей в возрасте до 5 лет во всем мире“, - написала руководитель Минздрава.

По ее словам, пневмония - это острое воспаление легких, которое могут вызвать вирусы, бактерии и грибки. Во время болезни в альвеолах легких (пузырьки, которые у здорового человека наполненные воздухом) накапливаются слизь и жидкость, вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.

Супрун отмечает, что диагноз “пневмония“ ставит врач. Кроме симптомов перечисленных выше, при пневмонии наблюдается западание грудной клетки, когда при вдохе западает нижняя часть грудной клетки (у здорового человека грудная клетка в это время расширяется) учащенное дыхание; свистящие хрипы (чаще при вирусных инфекциях).

Не всегда при пневмонии имеются абсолютно все из указанных симптомов. Иногда младенцам трудно глотать пищу или пить, у них может снижаться температура тела, появляться судороги, иногда дети могут даже потерять сознание.

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Медик напоминает, что первым шагом для защиты ребенка должна стать плановая вакцинация. В Украине безплатно можно получить качественные и эффективные вакцины от Hib-инфекции (гемофильной палочки типа Б), кори (в составе комбинированной вакцины КПК от кори, паротита, краснухи) и коклюша (в составе комбинированной вакцины АКДС от дифтерии, столбняка, коклюша).

Как отмечает и.о. министра, во всех регионах страны достаточно вакцин. Информацию об остатках вакцин в вашей области можно найти здесь.

“Для укрепления иммунной системы важную роль играет полноценное питание. Младенцам необходимо получать грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни. Важную роль в защите детей и взрослых играют условия жилья - чистота в доме, проветривание помещения и отсутствие табачного дыма“, - резюмировала Супрун.

Как сообщалось 6 ноября, в Украину придут три опасных разновидности гриппа.