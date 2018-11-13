Нужны ли они Украине турецкие ударные БПЛА? - эксперт

Украина договорилась с Турцией о покупке ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Переговоры о покупке турецких БПЛА длились около двух лет и благополучно закончились подписанием договора в ходе недавней поездки президента Украины Петра Порошенко в Турцию.

Своим мнением поделился руководитель Центра антикризисных инициатив, президент Ассоциации национальной авиации и беспилотных систем Максим Глущенко, передает Лига.

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У дрона Bayraktar TB2 хорошие тактико-технические функции, также отличные результаты тестирований. Сейчас Турция успешно исполузет этот БПЛА в ходе военных операций против курдских повстанцев, отмечает Глущенко

Стоимость беспилотников можно только предполагать. Ориентировочно стоит отталкиваться от цены израильского Heron, по принципу которого и разрабатывался Bayraktar TB2. Эксперты называют стоимость турецкого комплекса в цифру $70-100 млн.

За несколько лет в Украине открылись десятки частных компаний, некоторые продемонстрировали хороший результат - их разведывательные дроны уже благополучно применяются в войсках. Из этого можно сделать вывод, что Украина и сама способна создать продукт такого уровня.

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Украинские производители могут за два-три года показать аналогичные характеристики турецкому БПЛА. Именно с этим предложением выходила Ассоциация национальной авиации и беспилотных систем. Речь шла о том, чтобы, объединив усилия частных производителей и научных институтов, создать свой украинский оперативно-тактический комплекс.

“Но Министерство обороны открыло НИОКР специально под ГП Антонов, который показал наработки в виде проекта Горлица, и уже год о ней ничего не слышно. Отсутствие стабильного финансирования, и главное, наши чиновники, способны погубить любую здравую затею“ - рассказывает эксперт.

Также Глущенко отметил, что у Турции есть чему поучится, ведь там ставка сделана на собственное производство. В середине 2017 года Турция запустила программу вооружения армии дронами, допустив к тендеру только отечественные компании.

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“В дроне Bayraktar TB2 до 93% всех комплектующих созданы в самой Турции, но конструкторы стремятся к тому, чтобы довести эту цифру до 100%. Местные разработчики не хотят зависеть от зарубежных поставок, и стремятся защитить свои машины от стороннего вмешательства в их электронные системы“, - отметил Глущенко.

“А мы, видимо, не боимся попасть в зависимость, выбрасывая деньги из бюджета на хорошие, но рискующие оказаться совершенно бесполезными, дроны. Мы сами себя ставим в зависимость от поставки комплектующих для ремонта, технического обслуживания, поставки боеприпасов и т.д. Ведь политическая конъюнктура всегда отражается на военных поставках, а почти 100% компонентов Bayraktar TB2 - турецкие. Заменить их будет нечем“, - добавил он.

Кроме того, по мнению эксперта, аналогичная техника должна и может производится в Украине. С учетом местных особенностей в выполнении задач, сил и средств противника, климатических условий и многого другого.

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“Потраченные на переговоры два года, да еще минимум год на изготовление и поставку – это как раз тот срок, за который уже можно было бы увидеть предварительный результат от отечественных разработчиков. Или уже все забыли лозунг о том, что если не хочешь кормить свою армию, придётся кормить чужую? Закупок это тоже касается“ - констатировал Глущенко.

Напомним, ранее было подписано соглашение о покупке турецкой оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina. Переговоры длились около двух лет.