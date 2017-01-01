Отопительный коллапс: Зубко спихивает всю ответственность на местные власти

99,9% украинских городов успешно подготовились к отопительному сезону, жителям тех населенных пунктов, где тепло в дома еще не подано, надо спрашивать с местных властей.

Меры городов ответят за то, что они морозят людей, утверждает Зубко korrespondent.net

Правительство намерено вмешаться в ситуацию с несвоевременным запуском тепла в Смеле, Шепетовке и Кривом Роге. При этом в Кабмине заявляют, что после децентрализации полную ответственность за коммунальную сферу несут городские власти.

Об этом в эфире телеканала ICTV 12 ноября заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

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Децентрализация требует от городских властей нового уровня ответственности, руководители Шепетовки Хмельницкой области, Смелы Черкасской области и Кривого Рога Днепропетровской области к ней не готовы, считает Зубко.

“Ответственность будет на городских головах за то, что они не вовремя сделали и сегодня морозят людей. Государство обязательно вмешается в эту ситуацию. Но мы хотим, чтобы каждый выполнял свою работу. Сегодня ни в кабинете премьер-министра, ни у вице-премьера нет крана перекрытия вентиля“, – сказал министр регионального развития.

Системной проблемы неготовности систем теплоснабжения в Украине нет, настаивает министр.

Как сообщалось, в городе Смела Черкасской области 11 школ приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение из-за отсутствия тепла. В городе без отопления остаются 11 школ и 12 детсадов.В детских садах подключили калориферы, которые отапливают комнаты.

В Шепетовке Хмельницкой области также приняли решение о приостановке занятий в школах из-за отсутствия отопления. Образовательный процесс приостановлен до стабилизации ситуации.

Также отсутствует теплоснабжение и в 31 учебном заведении Херсона.

Жители Кривого Рога подожгли шины перед входом в центральный офис Криворожгаза. Горожане пришли под здание предприятия требовать, чтобы Криворожгаз не препятствовал запуску котельных Криворожской теплоцентрали.