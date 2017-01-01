НАБУ привлекут к уголовной ответственности за подделку документов - СМИ

Нацполиция подтвердила, что бывший народный депутат Дмитрий Крючков не состоит в международном розыске, а недостоверные данные были внесены органами НАБУ, пишет Golos.ua

Сообщается, что в прошлом и этом году Интерпол отказал Украине в розыске и задержании Крючкова в связи с политическим характером его преследования.

Кроме того, информация о Крючкове отсутствует в так называемых «красных» файлах базы данных Интерпола, о чем центральное бюро Интерпола в Лионе (Франция) сообщило все национальные подразделения.

По информации НАБУ, с 2016 года Крючков проживает в ЕС и России.

В связи с этим, адвокаты Крючкова в адрес руководителя САП Назара Холодницкого подали заявления о привлечении следователей НАБУ к уголовной ответственности по ст. 366 и ст. 358 Уголовного кодекса - служебный подлог и подделка документов.

Защищают Крючкова Татьяна Ковалева, которая более 15 лет возглавляет дисциплинарную комиссию адвокатов, и Александр Лысак, который защищал экс-главу ГФС Романа Насирова, мэра Одессы Геннадия Труханова, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и сына министра внутренних дел Арсена Авакова.