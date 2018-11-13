НАБУ открыло дела на Яценюка и Петренко

Чиновников подозревают в возможных злоупотреблениях властью.

Яценюка и Петренко подозревают в растрате государственных средств unian.net

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и действующим министром юстиции Павлом Петренко.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в ответе на запрос Українських Новин.

“Во исполнение определения следственного судьи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса“, - говорится в ответе.

Другие детали в ответе отсутствуют.

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Как сообщалось 29 октября, суд обязал НАБУ открыть дело против Петренко и Яценюка.

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