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НАБУ открыло дела на Яценюка и Петренко

Комментариев: 2
Чиновников подозревают в возможных злоупотреблениях властью.
Яценюка и Петренко подозревают в растрате государственных средств
Яценюка и Петренко подозревают в растрате государственных средств
unian.net

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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и действующим министром юстиции Павлом Петренко.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в ответе на запрос Українських Новин.

“Во исполнение определения следственного судьи внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований... по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса“, - говорится в ответе.

Другие детали в ответе отсутствуют.

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Как сообщалось 29 октября, суд обязал НАБУ открыть дело против Петренко и Яценюка.

 

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Комментариев (2)
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ALFER+    13.11.2018, 12:02
Оценка:  0
ALFER+
Кролик должен жевать морковку под нарами у параши!
pochta-mail    13.11.2018, 12:02
Оценка:  0
pochta-mail
Очередной предвыборный фарс...
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