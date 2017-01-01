Под Кировоградом засекли полет чужого дрона над арсеналом

Охрана военного объекта усилена.

Возле военного арсенала в Кировоградской области в понедельник, 12 ноября, был зафиксирован сигнал неизвестного беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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“Вчера, 12 ноября, возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области, средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата. Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена проверка технической территории на наличие посторонних предметов“, - говорится в сообщении.

Об инциденте проинформировали сотрудников СБУ и Нацполиции.

Как сообщалось 8 ноября, возле одной из военчастей сбили беспилотник, военным удалось задержать мужчину, который управлял дроном.

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