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Донбасс в Украину может вернуться только свободным - Климкин

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Глава МИД отметил, что Донбасс как "колония" не может быть "искусственно вживлен".
Климкин резко дал понять, что "выборы" боевиков никто не признает
Климкин резко дал понять, что "выборы" боевиков никто не признает
УНИАН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Донбасс в Украину вернется только свободным. Об этом он написал в Twitter.

Климкин отметил, что Донбасс под влиянием РФ “не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину“.

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Министр добавил, что Украина может обсуждать переходные периоды, различные подходы и модальности, но “не этот фундаментальный принцип“.

Климкин также прокомментировал поздравления Кремля направленные “победившим“ на псевдовыборах главарям боевиков. “Ну, что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют!“, - написал он.

Напомним, 12 ноября глава движения “Украинский выбор“ Виктор Медведчук озвучил позицию Кремля и заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины и никак иначе.

В ОБСЕ накануне заявили, что так называемые “выборы“ на неподконтрольной Украине части Донбасса, прошедшие 11 ноября без согласия Киева, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными

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Теги: Климкин, МИД, Донбасс, псевдовыборы, боевики, днр, лнр
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