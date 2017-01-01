Донбасс в Украину может вернуться только свободным - Климкин

Глава МИД отметил, что Донбасс как "колония" не может быть "искусственно вживлен".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Донбасс в Украину вернется только свободным. Об этом он написал в Twitter.

Климкин отметил, что Донбасс под влиянием РФ “не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину“.

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Министр добавил, что Украина может обсуждать переходные периоды, различные подходы и модальности, но “не этот фундаментальный принцип“.

Климкин также прокомментировал поздравления Кремля направленные “победившим“ на псевдовыборах главарям боевиков. “Ну, что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют!“, - написал он.

Напомним, 12 ноября глава движения “Украинский выбор“ Виктор Медведчук озвучил позицию Кремля и заявил, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины и никак иначе.

В ОБСЕ накануне заявили, что так называемые “выборы“ на неподконтрольной Украине части Донбасса, прошедшие 11 ноября без согласия Киева, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными.